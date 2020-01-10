2020-01-10T17:13:19+03:00
Общество

"Кирпич летел мне прямо в лобовуху": герой-конвоир из Самары рассказал, как преследовал преступников

Он отбил у воришек 10 аккумуляторов и сумел сдать их полиции
Александра БУДАЕВА
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Фото: УФСИН России по Самарской областиФото: УФСИН России по Самарской областиФото: Предоставлено "Комсомолке"
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- Вышел из дома около часа ночи, хотел машину на автомойке со скидкой помыть. Смотрю: двое типов с машины соседа аккумулятор снимают, - вспоминает события той бурной ночи Олег Смирнов.

Мужчина 9 лет служит в управлении по конвоированию УФСИН России по Самарской области, и хотя лично преступников до этого не ловил, в сложной ситуации не спасовал: велел им оставить аккумулятор и отойти от автомобиля. Парни попытались убедить его, что машина принадлежит им, а потому и запчасти - тоже не чужие, но Смирнова было не обмануть: с соседом дружит давно и машину его узнает из тысячи.

Поняв, что переговоры ни к чему хорошему не приведут, парни подхватили чужой аккумулятор и дали деру. Сели в свой автомобиль и рванули прочь.

Олег Смирнов не отставал: одной рукой рулил, другой нащупал телефон и позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

- Тут боковым зрением вижу: что-то прямо в лобовое стекло мне летит, я немного в сторону ушел, и это что-то мне в бампер ударилось, - рассказывает Олег Смирнов. - На обратном пути специально в том месте остановился и посмотрел, что это было. Кирпич. Он бы мне стекло запросто пробил.

От упорного Смирнова в ту ночь воришкам оторваться так и не удалось. Через некоторое время их задержали полицейские, которых вызвал ФСИНовец. В багажнике у парней нашли 10 аккумуляторов - все они предположительно в ту ночь были украдены из чужих машин.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, в полиции уголовное дело возбудили по статье "Грабеж". Подозреваемыми проходят парни 32 и 17 лет, никто из них ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Сейчас их тщательно проверяют: может быть, они ответственны за исчезновения деталей и с других машин, которых некому было защитить.

Сосед Олега Смирнова, естественно, от души благодарил. А руководство ФСИН, узнав о том, что конвоир помог задержать преступников, обещало в ближайшее время его наградить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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