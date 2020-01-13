"Врачам помогать, не психовать": частникам, которые возьмут скорую помощь в Самаре на аутсорс, заплатят миллиард

Вечером деньги, утром - готовые машины

В Самаре ищут подрядчика, который займется оказанием аутсорсинговых услуг на восьми подстанциях скорой помощи. Для этого подрядчику необходимо иметь 61 автомобиль класса B, то есть те, которые предназначены для проведения лечебных мероприятия скорой медпомощи силами врачебной бригады, а также транспортировки пациента. Соответствующее техзадание появилось на сайте госзакупок - заявки ждут до 3 февраля, вторую часть заявок рассмотрят до 14 февраля, а уже в мае компания должна будет приступить к выполнению своих задач. Контракт заключат до 30 апреля 2023 года. На это из фонда обязательного медицинского страхования выделят 937,947 миллионов рублей - практически миллиард. Эту сумму разобьют на несколько траншей: так, в 2020 году, за меньшее количество месяцев, подрядчик получит около 200 млн рублей, а вот в 2021-м - чуть больше 308 млн рублей.

За три года водители будут должны отработать чуть больше 1,6 млн машино-часов. Стоимость одного - 555 рублей.

Подрядчик сам будет платить за автомобильное топливо, ГСМ, техобслуживание, оплату труда членов экипажей, проезд к месту оказания услуг и обратно, страховку, сам оплатит пошлины и налоги.

На каждой подстанции работать будет разное количество машин. Например, в парке на ул. Больничная, 2 будут работать 11 машин в две смены семь дней в неделю, а вот в поселке Управленческий обойдутся шестью машинами, также в две смены.

В ТЗ также прописаны точные характеристики автомобилей, которые должны быть предоставлены для выполнения услуги и оборудование, которым они должны быть оснащены. Поверку медицинских приборов и отслеживание их состояния берет на себя подрядчик.

Врачи боятся, что водители-коммерсанты бросят их с носилками и после конца сменыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водители врачей не бросят

Прописаны в контракте и требования к водителям. Они должны хорошо знать дороги Самарской области, быть стрессоустойчивыми. Также прописано, что водитель не может бросить бригаду, даже если у него закончилась смена. А еще он обязан помогать переноске, погрузке и разгрузке больных при транспортировке на носилках, сопровождению психически больных людей, помогать накладывать жгуты и повязки по указанию врача и аккуратно вести машину, чтобы не навредить здоровью пассажира. Врачей это, кстати, волновало больше всего: они боятся, что коммерсанты будут думать только о деньгах, а не о здоровье пациентов.

Выезжать на вызов автомобиль должен не позже двух минут с поступления заявки, а вот заправку и проверку ГСМ нужно проводить в свободное от вызова время с 23.00 до 6.00.

Напомним, что информация о желании властей перевести скорую помощь на аутсорс появилась в декабре 2019 года. Тогда главный врач Самарской станции скорой помощи Вячеслав Малахов отметил, что это нужно делать для того, чтобы обновлять парк машин, так как автопарк изношен на 50%. По его словам это должно только улучшить качество оказания медпомощи жителям. А вот врачи скорой помощи волновались по поводу этой новости. Они высказывали опасения, что коммерциализация ведомства угрожает надежности медицинской помощи горожанам.

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