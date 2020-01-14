«Собаки принесли кисть, ноги лежали в доме»: тольяттинец рассказал, как нашел части тела человека на заброшенной даче

Страшную весть принесли собаки

Шокирующее и загадочное происшествие обсуждают жители Тольятти. 3 января на 2-й линии садоводческого некоммерческого товарищества «Урожай», расположенного в Комсомольском районе, нашли человеческие останки — кисть и ноги неизвестного мужчины. Что с ним случилось — никто не знает.

— У нас жилые участки, практически на всех дачах живут люди, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» председатель СНТ Вадим Козырев, обнаруживший погибшего. — Я вышел из дома, собаки две пробежали, я их шугнул и увидел, что какой-то мосол остался. Наверное, они и притащили.

Вадим подошел, пнул непонятный предмет и увидел, что это не какая-то кость, а целая кисть правой руки. Впрочем, находка не очень удивила тольяттинца.

— Обычная кисть, со всеми пятью пальцами. Думаю, мужская. Я покойников не боюсь, много их перевидал, поэтому не испугался, — продолжает он.

Черные штаны и белые кроссовки

Председатель позвонил участковому, но у того был выходной, и обращаться пришлось в районный отдел полиции. Сотрудники МВД прибыли на место и вскоре вызвали кинологов и следователей. Служебные собаки привели к заброшенному участку № 8 «А».

— Он расположен метрах в 150-ти от моей дачи. Там уже лет 8-10 никто не живет. В домике лежала нижняя часть тела человека, — говорит наш собеседник. — Половины тела нету, верхней части. Головы нету, ребер нету, только ноги и штаны — по пояс.

Что случилось — сказать сложно. Как делится очевидец, на месте было несколько бутылок из-под алкоголя, пластиковый стакан.

— На ногах черные брюки, хорошие кроссовки белые, чистые. Может, замерз, ведь бутылки тут валялись. А потом его растащили животные, тут и кошки, и собаки, и лисы бегают, — предполагает Вадим. — А голову, череп как найдут, если его утащили? Весной, как снег сойдет, найдут, думаю.

Было ли преступление?

Дачник не знает, было ли совершено преступление. Раньше ничего такого у них на территории не происходило:

— Никто из соседей у нас не пропадал. Не могу сказать, возможен ли криминал. Если бы давно валялся, то запах, наверное, был бы. Да и я бы увидел следы — обходы делаю раз в месяц.

Сейчас останки отправили в морг на экспертизу. По предварительным сведениям специалистов, смерть неизвестного наступила примерно месяц назад. Причина ее пока неизвестна.

— Обстоятельства гибели и личность погибшего устанавливаются. По факту случившегося проводится доследственная проверка, — сообщила журналисту «Комсомолки» старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Следователи продолжают разбираться с этой жуткой трагедией. Samara.kp.ru будет следить за развитием событий.