Шерсть слезала клочками, вся кожа в язвах: в Самаре щенка облили неизвестным химическим раствором

На одном из предприятий в Самаре жила собака. Как это часто бывает, родила она сразу несколько щенят. Руководство вызвало отлов, маму с детенышами забрали в неизвестном направлении. Всех, кроме одного.

Большеглазый малыш вышел к людям неожиданно и был настолько милым, что сотрудники предприятия не устояли: принесли подстилку, оборудовали ему «спальное место», стали его подкармливать.

Неожиданно под Новый год щенок пропал. Его, конечно, искали, но потом люди решили, что, вероятно, нашлась добрая душа, которая приютила его у себя дома. Оказалось, все было наоборот.

Спустя неделю после пропажи, на Рождество, малыша нашли без сознания: все его тело было в каком-то веществе, ожогах и язвах, шерсть вылезала клочками.

Щенок пытался вылизывать себя, от чего ему становилось только хужеФото: Соцсети

- Мы считаем, что его облили каким-то химическим веществом, потому что когда сотрудники предприятия попытались отмыть его водой, стало только хуже, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» волонтеры, которые пришли на помощь животному. – Ветеринары смогли смыть этот яд сильным раствором марганца. Но к тому моменту у малыша уже была сильная интоксикация, сильнейшее обезвоживание, кровавый жидкий стул.

Щенок пытался себя вылизывать, из-за чего слюни у него пузырились и лились водопадом. Его спасением занялись сотрудники НКО Фонд «Доброе сердце мира».

- Щенка назвали Василием, сейчас он в ветклинике, врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает, - говорит учредитель Фонда Юлия Хамцова. – Ему ежедневно моют и обрабатывают все тело, постепенно яд выходит из организма. Надеемся, что он идет на поправку, по крайней мере, аппетит у него отличный.

Шерсть с него слазила клочкамиФото: Соцсети

Василию три-четыре месяца от роду, кто и зачем пытался сжить его со свету, до сих пор остается загадкой. Медики также не смогли определить, что за вещество использовали живодеры, которые пытались расправиться с малышом.

После того, как щенок окончательно поправится, ему начнут искать дом. Пока что Фонд собирает деньги на оплату его лечения.

Перевести деньги для помощи Василию можно:

- через официальный сайт НКО Фонд «Доброе сердце мира» обязательно с пометкой для ID 14254

- через СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500 (пометку «для кого» в СМС писать не нужно, иначе перевод не пройдет).

- владельцы карт «Сбербанка» могут перевести деньги через приложение «Сбербанк Онлайн»: в поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира», введите свои ФИО и адрес, в строке «Назначение платежа» напишите "Благотворительность" и ID или кличку животного, после чего введите сумму пожертвования и подтвердите платеж.

- в приложении любого банка можно выбрать оплату по QR или штрих-коду, после чего отсканировать QR-код