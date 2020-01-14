«Стреляй в собаку - спаси косулю»: в Самарской области призвали охотиться на диких псов

В Самарской области власти намекнули охотникам, что им можно и нужно отстреливать диких собак. Так получится спасти популяцию косуль. На сайте департамента охоты и рыболовства региона 13 января появился текст, в котором говорится, что 2019 год стал рекордным по количеству погибших косуль. Винят в этом диких собак, которые сбиваются в стаи и охотятся на животных.

- 2019 год стал в Самарской области рекордным по количеству погибших косуль. Точное число жертв установить невозможно, но уже понятно, что оно исчисляется многими десятками животных, - говорится на сайте департамента. - Попытки стай диких собак загнать косуль зафиксировали егеря охотничьих хозяйства в большинстве районов Самарской области.

Власти ссылаются на закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области». В нем к охотничьим ресурсам относят и диких собак. Отстреливать псов, по словам представителей департамента, можно в сроки, когда разрешена охота на пушных животных – с 20 марта по 20 мая и с 1 июня по 28 февраля. То есть, почти круглый год.

- Для сохранения популяции косуль и других ценных животных серьезную планомерную борьбу с дикими собаками нужно вести круглогодично, тогда косуль удастся сберечь, - в то же время отмечают в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Дикие собаки охотятся как волки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сбиваются в стаи и загоняют косуль

Дикие собаки охотятся на косуль как волки. Что, впрочем, не удивительно.

- Обычно собаки изматывают косуль продолжительным преследованием. Часто они охотятся стаей с четким распределением ролей. Одни загоняют животных, другие залегают в засаде, ждут, когда животные на них выбегут, и нападают. По тропам, проложенным снегоходами, или по насту, стаи диких собак без проблем добираются до мест обитания копытных, - рассказали в департаменте охоты и рыболовства.

Только в одном Волжском районе, который опоясывает Самару, псы загрызли по меньшей мере 15 косуль. Больше всего – 12 особей – около мясокостного завода – постоянного места обитания стай бродячих псов.

Косвенно в смерти косуль виноваты и люди. Так, в Камышлинском районе недалеко от стоянки большегрузов на трассе М-5 нашли четыре трупа косуль. Их загрызли местные собаки, которых регулярно подкармливали в придорожном кафе.

При этом, даже если собаки и не догонят косулю, а только измотают ее, животное все равно умрет. Все из-за того, что во время погони косуля может простудиться. А у беременных животных высока вероятность выкидыша.

Псы сбиваются в стаи и загоняют косуль.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В марте собакам проще охотиться

Особенно уязвимы косули в марте.

- В этом месяце косули являются легкой добычей для диких собак, бродяжничающих в охотничьих угодьях, поскольку наст не способен косуль удержать. По насту животным, проваливающимся в снег по брюхо, сложно убежать от опасности, косули травмируют ноги об острую ледяную корку, - отмечают в департаменте охоты и рыболовства.

Так, судя по сводкам властей региона, именно на март приходится большинство убийств косуль дикими собаками. В прошлом году тело одного оленя нашли прямо во дворе администрации села Малая Глушица. Стая диких псов загнала косулю, та умерла от ран.

Главное – не перепутать

Спасение косуль – дело важное, но нужно подходить к нему с холодной головой. Отстреливать всех собак, которые повстречаются охотнику в лесу, нельзя, считает представитель приюта «ЗооСпасение» Елена Сухова. По ее словам, стрелять в собаку надо, только если она опасна.

- Сохранение популяции косуль, конечно, приоритетнее сохранения диких собак. Как вынужденная мера это, наверно, вполне оправдано. Мне не совсем понятна схема выявления именно диких собак.

Если явно видно, что собака опасна, то других вариантов кроме отстрела нет, к сожалению. Но надо понимать, что в охотничий сезон очень часто в лесу встречаются охотничьи собаки-потеряшки, абсолютно социализированные и контактные, не хотелось бы, чтоб и они пострадали в данном случае, - отмечает Елена Сухова.

А что вы думаете по этому поводу? Надо ли отстреливать диких собак, чтобы спасти косуль? Обсудим в комментариях.