2020-01-15T15:24:41+03:00
Солнечные дети

“Синдром Дауна - не приговор”: история маленькой принцессы Анисии и ее любви к хорошим книжкам

Филилог Елена Шошина делится опытом, как развивает свою солнечную дочку, и как ей в этом помогает старший сын Коля
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История маленькой принцессы Анисии и ее любви к хорошим книжкам.История маленькой принцессы Анисии и ее любви к хорошим книжкам.
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Филилог Елена Шошина делится опытом, как развивает свою солнечную дочку, и как ей в этом помогает старший сын Коля

Филилог Елена Шошина делится опытом, как развивает свою солнечную дочку, и как ей в этом помогает старший сын Коля

“Синдром Дауна - не приговор”: история маленькой принцессы Анисии и ее любви к хорошим книжкам

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ИСТОЧНИК KP.RU

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