15 Янв. 2020 2020-01-15T15:24:41+03:00

“Синдром Дауна - не приговор”: история маленькой принцессы Анисии и ее любви к хорошим книжкам

Филилог Елена Шошина делится опытом, как развивает свою солнечную дочку, и как ей в этом помогает старший сын Коля