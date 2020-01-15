15 Янв. 2020 2020-01-15T15:56:13+03:00

“Моя дочка - моя особая гордость!” Как плавание помогает в развитии солнечной Виталины

Ольга Семенова - мама троих сыновей и особенной дочки делится опытом воспитания детей, в условиях, когда до областного центра почти две сотни километров