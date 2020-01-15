Погода на Крещение 2020 в Самаре: минус пять, немного снега, тонкий лед

Самарские синоптики рассказали, какая погода будет на Крещение Господне 2020 в Самаре. Днем в субботу, 18 января, столбики термометров покажут 0… -5 градусов, ночью немного похолодает: столбик термометра опустится до -7. Будет пасмурно, местами возможен небольшой снег. Подует довольно ощутимый северо-западный ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Крещенской ночью температура воздуха составит -4…-9 градусов, днем 19 января -2…-7.

Синоптики отметили, что в этом году Крещение, как и вся погода в январе, будет теплее, чем в прошлом году.

- По предварительному прогнозу до 24 января температура в Самарской области будет в среднем на 10 градусов выше нормы,- рассказала начальник Приволжского УГМС Людмила Анурова. – В этом виноваты атлантические циклоны, которые с большой скоростью перемещаются по северным широтам и на дают холодному воздуху проникать в более южные районы. Как результат – повышенный фон температуры воздуха и в нашем регионе.

Напомним, самое холодное Крещение за последнее время отмечалось в 2015 году - тогда температура воздуха опустилась до отметки -20… -23 градусов.

Из-за аномально теплой зимы традиционные крещенские купания в проруби оказались под угрозой.В ГУ МЧС по Самарской области уже заявили, что в этом году традиционных крещенских купелей на Полевом спуске организовано не будет – лед слишком тонкий. Более того – МЧС будет дежурить в местах традиционных купаний и никого на лед не пустят. Тем горожанам, которые все-таки захотят окунуться, придется отправиться в церкви, где имеются собственные купели.