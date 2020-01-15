Купели на Крещение в Самаре 2020: окунуться в иордань на Волге будет нельзя

Из-за аномально теплой погоды этой зимой традиционные крещенские купания в проруби на всей территории Самарской области оказались под угрозой. Хотя лед сохраняется почти на всех реках региона, синоптики говорят о том, что его толщина существенно меньше нормы. Так, например, на Куйбышевском водохранилище под Тольятти толщина льда всего 24 см при норме в 40, в Саратовском водохранилище около Самары – 17 см при норме 29 см, около Сызрани Волга промерзла на 39 см вместо положенных 46-ти. Значительно тоньше нормы лед на Самарке, Б.Кинеле, Соке, Чапаевке и других реках.

- Лед не только недостаточной толщины, он еще и промерз неравномерно, подмывается водой в зависимости от рельефа дна, - предупреждает начальник Приволжского УГМС Людмила Анурова. – Поэтому где-то он может быть толщиной в 20 см, а в метре от этого места – всего 5 см. Поэтому соблюдайте осторожность и ни в коем случае не купайтесь на Крещение в одиночку.

В ГУ МЧС по Самарской области уже заявили, что в этом году традиционных крещенских купелей на Полевом спуске организовано не будет – лед слишком тонкий. Выходить на лед МЧС не рекомендует, более того – сотрудники будут дежурить в местах традиционных купаний и никого на лед не пустят.

- В настоящее время на водной акватории региона наблюдается ледостав – это значит, что на лед выходить чрезвычайно опасно, - сообщает ГУ МЧС по Самарской области. - Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!

Тем горожанам, которые все-таки захотят окунуться, придется отправиться в церкви, где имеются собственные купели. Например, такие купания будут организованы в храме в Царевщине и в церкви Михаила Архангела в пос. Запанской.

Напомним, в этом году в Самарской области синоптики прогнозируют аномально теплый январь. Температура воздуха в среднем на 10 градусов теплее, чем обычно в это время. Виной всему – атлантические циклоны, которые не пускают холодный воздух на территорию региона.

А вы на Крещение окунаетесь? Обсудим в комментариях?