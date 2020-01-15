2020-01-15T16:47:40+03:00
Общество

"У меня дочка всего на год старше": омоновец получил медаль за спасение семьи из пруда в парке Гагарина

Молодой человек признался, что не раздумывал, прыгая в воду
Александра БУДАЕВА
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Медаль «За спасение» герою вручил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр ЭсауленкоМедаль «За спасение» герою вручил начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр ЭсауленкоФото: Предоставлено пресс-группой управления Росгвардии по Самарской области
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Сегодня в Самаре вручили медаль ОМОНовцу, который в сентябре прошлого года спас в парке Гагарина 4-летнюю девочку, ее мама и бабушку из пруда.

- Я гулял с женой и дочкой, услышал дикий крик, ребенок плакал, женщина кричала «Помогите!». Я побежал в ту сторону, сторону, прыгнул в пруд. Меня родители с детства приучали всегда помогать, а на нашей службе научили действовать моментально. Вот и помог, - кратко рассказал Марат Т. корреспондентам «КП-Самара» события того дня.

У Марата самого растет дочка, малышке сейчас три года. Девочка, которую молодой человек спас из пруда, старше всего на год.

В тот день малышка гуляла с мамой и бабушкой в парке, засмотрелась на воду в прудике, наклонилась, подскользнулась и полетела прямо в воду. За ребенком вниз кинулась сначала бабушка, потом мама, обе женщины тут же оказались в западне: самостоятельно выбраться на сушу из этого пруда невозможно.

- Вылезти оттуда очень сложно было, - признался Марат Т. - Стены пруда покатые, покрыты илом. Даже взрослому мужчине выбраться оттуда не под силу.

ОМОНовец признался, что не смог бы вылезти оттуда, если бы не люди, которые сверху протянули длинную палку и вытащили его оттуда. Плюс вытаскивал семейство из пруда он не в одиночку, а при помощи других неравнодушных прохожих.

Напомним, ранее мы сообщали, что на помощь семье пришел самарец Александр Коростелев. Он также услышал крики и бросился на помощь. Однако награда в итоге нашла лишь одного героя.

Молодому человеку сегодня вручили награду за смелость, проявленную при спасении утопающих. Медаль «За спасение» ему на форменную одежду прикрепил начальник – руководитель регионального управления Росгвардии Александр Эсауленко.

В ведомстве также подвели сегодня итоги работы за прошлый год. Сотрудники самарского подразделения предотвратили 5700 нарушений и задержали с сотню человек, которые числились в местном и федеральном розыске.

Кроме того, спецподразделения (СОБР и ОМОН) приняли участие в 1700 задержаниях преступников вместе с полицией, ФСБ и следователями.

На сегодняшний день под охраной вневедомственной охраны, которая также относится к Росгвардии, находится более 27 тысяч объектов, в том числе здание правительства Самарской области, резиденция губернатора, а с недавних пор и сызранский «Тяжмаш» с тольяттинским «КуйбышевАзотом». Ведомство очень гордится тем, что в последние годы краж с охраняемых объектов не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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