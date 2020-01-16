«Ребят везли на олимпиаду по информатике»: в Самарской области улетели в кювет автобусы с пассажирами и детьми

Ребята ехали на олимпиаду

В Самарской области из-за гололеда с раннего утра начался самый настоящий «день жестянщика». 16 января в регионе произошло сразу несколько серьезных ДТП, в эпицентре одного из которых оказались дети — на трассе М-5 на пути из Тольятти в Самару улетел в кювет автобус, перевозивший 20 детей.

— В 7.50 в Ставропольском районе на участке трассы М-5 «Урал - Волжский - Курумоч» экскурсионный автобус осуществлял перевозку детей в областную столицу. Помимо 20 ребят, в салоне было двое взрослых — сопровождающих, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону. — В результате наледи водитель не справился с управлением и при повороте выехал в кювет.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они помогли выбраться детям и взрослым и посадили их в другой прибывший на место событий автобус. К счастью, ни среди детей, ни среди взрослых пострадавших не оказалось.

Как поделился один из пассажиров — Сергей К. — путь они держали на учебное мероприятие:

— Мы ехали на олимпиаду по информатике. Пострадавших нет. Приехал другой автобус и нас вытащил.

Пассажиры в больнице

Примерно в 9 часов утра серьезное ЧП было зафиксировано на М-5 в Сызранском районе Самарской области. У поворота на Заборовку вылетел с дороги в кювет ПАЗ 164-го маршрута.

— Водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность движения, не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в дерево, — прокомментировали «Комсомолке» в МВД. — Пострадали 4 человека, их доставили в центральную больницу и оказали помощь.

Сейчас по каждому из ДТП сотрудники УГИБДД продолжаются проведение проверок. По их итогам будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности. Полицейские предупреждают автолюбителей о сложных погодных условиях, просят их быть аккуратными на дорогах и соблюдать ПДД.

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