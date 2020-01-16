С остеохондрозом можно бороться: как в Самаре избавиться от боли в спине

Остеохондроз: этот диагноз многие люди стали воспринимать как что-то рядовое, что есть «у всех»...Но мало кто задумывается, что следует за остеохондрозом: сначала это механические изменения в суставах, а затем и дегенеративные. Когда речь идет о последнем, то на смену болям при поднятии тяжестей приходит ощущение постоянной глубокой, ноющей, опоясывающей боли в области поясницы, которая отдает в ягодицы, заднюю или переднюю часть бедра, пах.

Кто хоть раз испытывал ощущение, когда встаешь с кровати и не можешь разогнуться, тот наверняка знаком с диагнозом спондилоартроз.

Как жить с этой болью и что с ней делать?

В Клиническом госпитале ИДК ГК «Мать и дитя» впервые в Самарской области стало доступным надежно и на длительное время избавить пациента от болей в спине.

Это представляется возможным благодаря применению методики радиочастотной денервации (РЧД).

Суть метода

В момент манипуляции врач-ортопед с помощью современного рентген-контроля чётко определяет источник боли в пояснице. Он находит места максимальной болезненности, введение в которые обычных анестетиков, применяемых во время стандартных блокад, значительно уменьшает боль. Эти места обрабатываются специальными радиочастотными волнами, что избавляет пациента от боли на период от 3 месяцев до 2 лет. При положительном эффекте по прошествии времени можно пройти процедуру повторно.

С болью в спине нужно бороться

Данная манипуляция, как правило, проводится без наркоза, что позволяет врачу держать постоянный контакт с пациентом и следить за его самочувствием.

В Клиническом госпитале ИДК данные манипуляции проводит врач травматолог-ортопед, вертебролог высшей категории, Член ассоциации хирургов вертебрологов, Денис Владимирович Куликов.

Процедура эффективна на 80%, что дает основание полагать: от боли можно избавиться. Важно лишь не откладывать визит к врачу, закрывая глаза на проблему и от боли, с которой невозможно больше уживаться, а вовремя обратиться за помощь к специалисту.

Имеются противопоказания. Обратитесь к врачу.