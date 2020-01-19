Последствия пожара в здании ресторана «Золотая пагода» в Самаре: люди без работы, дети без занятий, убытки на сотни тысяч

Пламя распространилось молниеносно

Владельцы подсчитывают убытки и последствия пожара в здании ресторана «Золотая пагода» в Самаре 18 января. О точных цифрах говорить пока рано, но уже понятно, что речь идет о миллионах рублей. От огненной стихии пострадало сразу несколько тесно стоящих зданий, в которых располагались ресторан «Золотая пагода», корейский медицинский «Чосон-центр», трехэтажное офисное здание и четырехэтажный торговый центр «Кан-Плаза». Весь комплекс принадлежит председателю ассоциации корейцев Самары Александру Кану. По данным открытых источников, за 2018 год выручка его компании от сдачи в аренду недвижимости составила около 13 млн рублей.

Пожарные говорят, что их слишком поздно вызвали. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Напомним, пожар в здании ресторана «Золотая пагода» вспыхнул вечером в субботу, 18 января. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, сигнал на пульт дежурного поступил в 17.18, и уже через несколько минут на место прибыли пожарные расчеты. Из-за деревянной кровли и перекрытий пожар молниеносно распространился на соседнее с рестораном офисное здание, где располагался и медицинский центр. На месте работало 112 человек и более 30 единиц техники, 11 цистерн постоянно подвозили воду, а пожарным понадобится стратегический запас баллонов с воздухом. Даже после того, как открытое пламя удалось сбить, отдельные участки еще долго дымились, пожарные с лестниц проливали здания водой. О ликвидации объявили только в 22.41. В результате вода текла с крыш по стенам и собиралась на улице в настоящие реки. А жителям окрестных домов еще долго придется проветривать квартиры – из-за дыма в домах было вовсе нечем дышать.

Пострадало и соседнее здание торгового центраФото: Ольга НОВИКОВА

К счастью, никто из людей не пострадал – все они успели покинуть горящее здание до приезда пожарных. Но материальный ущерб получится немалым. ТЦ «Кан Плаза» внешне поврежден меньше – там только обуглилась и «поплыла» стена, а вот ресторан и офисное здание основательно выгорели изнутри. Но и арендаторам «Кан Плазы» сейчас несладко. Ущерб понесли «Перекресток», аптека «Вита», ювелирный и зоомагазин, небольшие ИП и огромный магазин «Планета одежда обувь», занимавший в торговом центре сразу два этажа. Кстати, на третьем этаже ТЦ работала детская игровая зона, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

«Весь товар пропал»

Управляющий магазином «Планета одежда обувь» Павел сокрушается - товар на сотни тысяч рублей пропал.

- Прозвенела пожарная тревога, повалил черный дым. Наши сотрудники быстро вывели всех покупателей, так что никто не пострадал, - рассказал он «Комсомольской правде-Самара». - С той стороны у нас много товара было, сумки, игрушки. Сгореть не сгорело, наверное, но все пропахло дымом, вода с потолка натекла, грязь. Пропал товар! Когда теперь заработаем – знает только Аллах.

Штаб корректировал действия по ликвидации пожараФото: Ольга НОВИКОВА

Десятки продавцов, видимо, временно остались без работы – когда торговый центр вновь откроет свои двери, пока неизвестно. Пострадали от последствий пожара в ресторане «Золотая пагода» и дети – в корейском медицинском центре работал бассейн, где занималось несколько групп по плаванию с 1 года. А местный медицинский центр пользовался заслуженной популярностью.

- Мы всегда сюда лечиться ездили, иглоукалывание, массажи, настоящий корейский доктор работал, - рассказывает вице-президент ассоциации чувашей Самарского дома дружбы народов Лидия Микушкина. – А в ресторан всегда приезжали отмечать праздники Дома дружбы народов. Теперь куда податься?..

Третий этаж выгорел практически полностьюФото: Ольга НОВИКОВА

МЧС вызвали очень поздно

Убитые горем владельцы пеняют пожарным слишком медленной работой. В состоянии аффекта управляющая офисным центром кричала на пожарных и жаловалась полиции на их медленную работу. По словам женщины, после прибытия на место огнеборцам не бросились тушить пламя, а некоторое время просто наблюдали за происходящим.

- Машина приехала, перегородила проезд и стояла, никто ничего не тушил, - горячится управляющая. – Я на них до хрипоты кричала, умоляла начать тушить, но мне сказали, что я ничего не понимаю… Мне арендаторы теперь пишут, что полтора часа их помещения не тушили, вот, посмотрите!

В ГУ МЧС же утверждают, что «01» владельцы и очевидцы набрали слишком поздно.Именно поэтому сначала спасателям нужно было оценить, как приступить к ликвидации огня.

- Когда мы прибыли на место, площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Это значит, что нас вызвали слишком поздно. Пожару уже был присвоен третий ранг, - заявил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. – С причинами возгорания будет разбираться специальная комиссия, пока говорить о них слишком рано. Последняя пожарная проверка в здании была в 2016 году.

Все магазины серьезно пострадалиФото: Ольга НОВИКОВА

В итоге пожарные работали со всем тщанием: постоянно подъезжала новая техника, привозили пену, подгоняли бойлеры с водой, привозили новые газовые баллоны: пожарные ходили с фонариком по этажам, чтобы не упустить возможных очагов возгорания.

В ТЦ никого не пускают.Фото: Ольга НОВИКОВА

Сгоревший ресторан владельцы намерены попробовать восстановить.

- Пока не знаю, как мы будем это делать, но восстанавливать надо – не на головешки же теперь смотреть! – говорит Николай Кан.

Утром следующего дня пожарные продолжают разбирать завалы.Фото: Ольга НОВИКОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755438" frameborder="0"></iframe> Пожар в ресторане Золотая пагода в Самаре.

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