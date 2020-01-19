Приехал повидаться с дочерью и получил очередь из автомата: в Самаре бизнесмена расстрелял муж бывшей жены

Появились подробности громкого убийство мужчины на улице Березовая аллея в Самаре. Напомним, его расстрелял из автомата Калашникова муж бывшей супруги.

Как сообщил корреспонденту «КП-Самара» собственный источник, погибший – бизнесмен Владимир С. В разные годы он руководил несколькими компаниями, которые занимались строительством и торговлей стройматериалами. Кроме того, предприниматель являлся учредителем двух компаний, которые специализировались на торговле в области строительства.

Его убили днем в воскресенье, 19 января. Он приехал к бывшей жене, чтобы повидаться с дочерью.

- Они с приятелем в этот день поехали окунуться в купель. Сразу после этого решили проведать дочку Владимира, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» источник. – Когда предприниматель вышел из машины, в него несколько раз выстрелили из автомата Калашникова.

Стрелка тут же задержала находившаяся неподалеку группа немедленного реагирования МВД. Оказалось, что стрелял муж бывшей жены бизнесмена.

С первой женой Владимир развелся в нулевых. После этого так на ком и не женился. С 2008 года жил с гражданской супругой. Однако в их отношениях не все было гладко.

- Их отношения были шероховатыми, - рассказывает собеседник. – Ну знаете, поссорятся, помирятся – как у всех. Другое дело – брат гражданской жены. Дошло до того, что он как-то во время ссоры пырнул Владимира ножом в ногу. Владимир, впрочем, простил брата гражданской супруги и в полицию не пошел.

Какие отношения были у бизнесмена с мужем бывшей жены и почему последний взялся за автомат, предстоит выяснить правоохранителям.