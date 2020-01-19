В Самаре мужчина застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова
В Самаре в воскресенье, 19 января, в Кировском районе произошло убийство. Мужчина застрелил из автомата Калашникова бывшего супруга жены. Произошло это на улице Березовая аллея. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил собственный источник.
- На Березовой аллее в Самаре муж из АК застрелил бывшего супруга жены. На месте сейчас правоохранители и «скорая помощь», - сказал собеседник.
Причины убийства сейчас выясняют силовики.
Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в поселке Черновский под Самарой нашли тело 30-летней женщины. Труп обнаружили в квартире бывшего мужа погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU