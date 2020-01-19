В Самаре мужчина застрелил бывшего мужа жены из автомата Калашникова

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:23:34+03:00

На месте сейчас правоохранители и «скорая помощь». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре в воскресенье, 19 января, в Кировском районе произошло убийство. Мужчина застрелил из автомата Калашникова бывшего супруга жены. Произошло это на улице Березовая аллея. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил собственный источник.

- На Березовой аллее в Самаре муж из АК застрелил бывшего супруга жены. На месте сейчас правоохранители и «скорая помощь», - сказал собеседник.

Причины убийства сейчас выясняют силовики.

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября в поселке Черновский под Самарой нашли тело 30-летней женщины. Труп обнаружили в квартире бывшего мужа погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU