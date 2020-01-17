Следователи не нашли разгадку смерти женщины на пороге дома бывшего мужа в Самаре

ВИНОВАТЫХ НЕТ

Самарские следователи приостановили расследование гибели Екатерины С., которая при таинственных обстоятельствах погибла в сентябре прошлого года в поселке Черновском. Кто-то ударил ее в шею неизвестным острым предметом и женщина умерла... прямо на пороге квартиры бывшего мужа.

Уголовное дело возбудили по ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть", но кто виноват в гибели молодой женщины, выяснить не удалось.

Изначально подозреваемых было двое - бывший муж и свекр девушки, но, чтобы обвинить кого-то из них, нужны были веские доказательства. Ни свидетелей, ни улик найти не удалось. Обоих даже отправили на полиграф, но даже детектор лжи не смог определить, что же произошло в ночь гибели девушки.

ИЗБИВАЛ ГОДАМИ

Напомним, Екатерина и Евгений были вместе примерно 10 лет, у них росла общая дочка, девочка сейчас живет с отцом.

В апреле 2019 года пара развелась, Екатерина начала работать с психологом: выяснилось, что все эти годы муж издевался над ней.

- Он вывозил ее в поле и стрелял по ней! - рассказывали корреспондентам "КП-Самара" сестры погибшей. Они же обнаружили после смерти Екатерины ее дневники, в которых она описывала свои мучения.

Дневники передали следователям, те внимательно их изучили, но оснований для предъявления обвинений Евгению не нашли.

- Также установлено, что она неоднократно обращалась полицию с заявлением о привлечении мужа к уголовной ответственности по факту причинения ей телесных повреждений, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Однако потом эти заявления она сама же забирала, поэтому уголовные дела не возбуждались.

САМА НАПРОСИЛАСЬ?

Как и зачем Екатерина приехала к бывшему мужу 26 сентября, доподлинно неизвестно. Сестры считают, что все дело в дочке: малышка после развода осталась с отцом, очень скучала по маме и незадолго до трагических событий звонила и говорила, что хочет увидеться с ней.

- Следователи изучили мобильный телефон погибшей. 26 сентября она сама звонила бывшему мужу, и он приехал за ней в город Самару, чтобы забрать ее в Черновский, - говорит Елена Шкаева. - Тот вечер она провела с ним и дочерью.

Что происходило дальше, никто точно сказать не может: в крови погибшей обнаружили алкоголь, а на шее - отверстие от неизвестного острого предмета. При этом в ту ночь Екатерина не пыталась позвать на помощь - звонков в полицию с ее телефона не было.

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В смерти 30-летней Екатерины С. подозревают мужа, но в судах уже говорят, что женщина пила, бродяжничала и даже лишилась из-за этого дочери.(подробности)