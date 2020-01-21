2020-01-21T13:18:56+03:00
Общество

«Просто хотел избавить его от похмелья»: тольяттинский блогер, напоивший умирающего водкой, избежал уголовного дела

Как установили эксперты, смерть бывшего директора школы и многодетного отца Николая Колчанова наступила от сердечной недостаточности
Михаил ГОРЮНОВ
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Илья Губарев не виноват в смерти мужчины на крыльце магазинаИлья Губарев не виноват в смерти мужчины на крыльце магазинаФото: соцсети
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Человек с тяжелой судьбой

Получила свое завершение скандальная история, случившаяся в тольяттинском поселке Подстепки. Напомним, осенью прошлого там на крыльце магазина «Пеликан» скончался мужчина потрепанного вида. Произошло это после того, как его напоил водкой известный блогер Илья Губарев, он же Бомбер.

Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. Вовсе не бомж, как изначально предположили в интернете. Говорят, что у мужчины была тяжелая судьба и в какой-то момент он стал алкоголиком.

— Дядя Коля около трех месяцев не пил, почему сидел у «Пеликана» — непонятно. У него квартира своя трехкомнатная, три сына, дочь. Они ему помогали, — делилась с «КП-Самара» знакомая Николая Марина Иванова (личные данные изменены). — Кушал не прям хорошо. После пол литра водки, наверное, это дало о себе знать. Еще, по разговорам, и «скорая» очень долго ехала.

Семья Колчанова обратилась в правоохранительные органы. Они просили проверить, действительно ли в трагедии виноват Бомбер. Если да, то его просто необходимо привлечь к ответственности.

Тольяттинский блогер Бомбер заставил мужчину выпить бутылку водки перед смертью.

«Лучше водка, чем фанфурики»

Илья оказался шокирован тем, какая шумиха поднялась вокруг его персоны. Он записал своим поклонникам видео обращение, в котором объяснил, что просто хотел помочь и откликнулся на просьбу «местного пьянчуги».

— Я ему хотел мелочи дать, он попросил водки, поллитра, сказал — залпом рвану, — рассказал Илья. — Чокнулись, выпили, договорились через два-три дня встретиться, снять видео, как мы его отмываем, стрижем, бреем, красоту наводим.

После этого Бомбер с товарищем ушли по своим делам, а вскоре ему стали поступать непонятные сообщения, обвинения в убийстве и угрозы. Дошло до того Илья даже закрыл тату салон, в котором работал.

— Никто не спорил, никто денег не предлагал, просто хотелось избавить человека от похмелья. Кто болел, тот понимает, что это такое. Я больше скажу, человек от похмелья и умереть может. У меня у самого батя помер от алкоголя. Я подумал, лучше чем он мелочи насобирает и фанфуриков — да куплю я ему бутылку! — заявил Бомбер.

Проверка окончена

Ответ дали в полиции. Они установили, что в произошедшем нет ничего криминального.

— По факту обнаружения тела 62-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Причина смерти — сердечная недостаточность, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас разбирательства по ситуации закончены. Бомбер продолжает заниматься съемкой видеороликов для своих подписчиков, а близкие умершего своими делами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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