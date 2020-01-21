«Он его убил, опасаясь за свою жизнь»: приехавшего к дочери самарца могли расстрелять за безумные нападки на бывшую жену

Первый муж на пожизненном, второй угрожает

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства, произошедшего днем в минувшее воскресенье, 19 января, в жилом массиве Березовая аллея. Напомним, что там из «Сайги-410» расстреляли 36-летнего Владимира Слепухина, который, по некоторым сведениям, занимался бизнесом.

Подозреваемый уже известен и сегодня правоохранители собираются арестовать его на два месяца. 39-летний Владимир Голубков был не возлюбленным бывшей жены погибшего, как писали ранее, а ее охранником. Он охранял Викторию К. — учредительницу строительной компании. Защищать женщину приходилось в том числе и от Слепухина.

— Она жила в центре города и иногда в Березовой аллее, у нее был муж, сидит на пожизненном — в двухтысячных был киллером, лидером ОПГ, она не знала об этом, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» знакомый задержанного Сергей Иванов (личные данные изменены). — Слепухин, раньше работавший в транспортном ОМОНе, сначала ее охранял, потом у них появилась дочь, ей лет 5, они поженились. Около года назад они разошлись, он лишился всего, и начались конфликты.

Убийство было совершено в дорогом жилом массивеФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Как делится Сергей, конфликты происходили не менее 11 месяцев. Экс-супруг вместе с друзьями постоянно навещал Викторию на ее квартире в Ленинском районе города, на паркинге, заявлялся в тот самый загородный дом.

— Насколько я знаю, он требовал с нее деньги, прикрываясь ребенком, угрожал, говорил, что всех посадит, — продолжает Иванов. — Она решила нанять охрану, Володя устроился к ней около двух месяцев назад, неофициально. Работал в аллее, ведь там Слепухин тоже бывал, ломал ворота.

Приехали толпой, убили одного

Голубкова друг описывает как спортсмена и человека с непростой судьбой — он воевал в Чечне, получал ранения, контуженный. Еще Владимир был судим за причинение легкого вреда здоровью. А недавно он женился — супруга часто приезжала в Березовую аллею, привозила мужу сменную одежду, еду.

Беды ничего не предвещало, но в начале 2020 года ситуация стала выходить из-под контроля.

Мужчина будет настаивать на самооборонеФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Володя позвонил мне 2 января. Сказал, что приехали несколько машин, ломают ворота, просил поддержать, — говорит Сергей Иванов. — Мы приехали со своей компанией, я попросил у него телефон этого Слепухина и позвонил ему, сказал, что твоя жена от тебя оберегается, наняла охранника, он какие-то деньги получает, но непростой, ранения имел. Решайте вопрос в правовом порядке. Тот вроде бы понял.

Но через несколько часов на телефон Иванова стали поступать гневные СМС:

— Он названивал не переставая. И в лес обещал вывезти, и кишки выпустить. Говорил, что Володя за его счет работает. Просил убрать его: «забери своего «игиловца», а то я ему башку отрежу». Все эти сообщения сохранились. Он произвел впечатление неадекватного человека.

19 января Слепухин, примерно в два часа дня, Слепухин снова прибыл к владению бывшей жены.

— На нескольких машинах, человек семь было. Очевидцы говорят, что трое — какие-то правоохранители, судя по одежде. Володя позвонил, сказал — «приехали, стреляют, лезут через забор, помогите», — делится наш собеседник. — В итоге они проникли на территорию дома, Володя выскочил, его ударили палкой или битой. Он схватил ружье, опасаясь за свою жизнь. А дальше получилось то, что получилось. Одна машина уехала сразу.

Будут давить на самооборону

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Голубкова по горячим следам задержали бойцы вневедомственной охраны Росгвардии и ЧОПовцы, оказавшиеся неподалеку от места событий.

Обвинения задержанному еще не предъявлены.

— По предварительным данным потерпевший приехал в массив навестить своего ребенка, который проживал с бывшей женой. Мотив устанавливается, орудие убийства изъято, — сообщали в СУ СК по региону.

По версии следствия, погибший приехал повидаться с дочерьюФото: соцсети

Вероятно, Владимир Голубков будет настаивать на том, что лишил другого человека жизни во время необходимой самообороны.

— После ранений в Чечне у него психика нарушена, пластина в теле, которую вскоре собирались удалить. А тут столько человека приехали, все ради провокации. Мы будем обращаться в военные организации, уверен, что они поддержать Володю, — отметил Сергей Иванов.

По версии, которую озвучивают друзья погибшего, между ним и бывшей женой, являющейся влиятельно бизнес-леди, произошла ссора из-за денег. После этого и случился расстрел. Товарищи Слепухина переживают, что из-за статуса Виктории ситуацию могут спустить на тормоза.

Расследование сейчас продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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