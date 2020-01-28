Позарилась на автобусы? Под Самарой жена-депутат заказала мужа киллеру, которого нашла в кафе, а тот сдал ее полиции

Дом, лодки и автобусы

Настоящая криминальная драма разыгралась в Самарской области. Как считают следователи, 44-летняя Наталия Гурьянова — депутат Думы городского округа Чапаевска, бизнес-леди — заказала у «киллера» убийство собственного супруга Валерия, который на 5 лет старше. К счастью, реализовать свой план до конца у женщины не удалось.

По версии правоохранителей, подозреваемой двигала жажда наживы. Причем интересовали ее не только деньги.

— Она хотела завладеть совместно нажитым движимым и недвижимым имуществом, а также деньгами, принадлежащими ее мужу, — объясняют в СУ СК по региону. — Организовать убийство местная жительница решила вместе со своей 40-летней знакомой.

Нашли киллера в кафе

Как удалось узнать журналистам «КП-Самара», в случае гибели Валерия Наталия, действительно, могла хорошо поживиться. В его собственности были большой частный дом, «Митсубиси Outlander», снегоход, лодка и около 10 автобусов. Последний факт не удивителен — судя по документам, супруги являлись учредителями фирмы по перевозке пассажиров в Чапаевске и Безенчуке.

По версии силовиков, 20 января Наталия и ее подруга назначили в кафе встречу мужчине по имени «Дмитрий». Они предложили ему убить Валерия и пообещали ему за это 400 тысяч рублей. Он ответил согласием и получил от своих собеседниц всю необходимую информацию — о месте проживания потерпевшего, о том, где он часто бывает, о месте его работы, о его машине...

27 января заказчики собирались передать киллеру аванс — 200 тысяч рублей. «Дмитрий» явился за деньгами, но действовал уже в рамках оперативного эксперимента — за несколько дней до того он сдал своих наемщиц. Сразу после получения указанной сумы, подруг задержали оперативники ФСБ.

Женщины не хотят разговаривать

Задержанные не признают своей вины. Более того, они отказываются от дачи показаний. На них уже возбуждено уголовное дело по факту подготовки убийства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757327" frameborder="0"></iframe> В Чапаевске депутата гордумы задержали по подозрению в организации убийства мужа.

Отметим, что бизнесом в сфере пассажирских перевозок Наталия стала заниматься в 2004 году. В 2010 она была избрана депутатом городского округа в своем родном Чапаевске. Вместе с мужем они воспитывали двоих детей. Правда, как говорят знакомые с ситуацией люди, в последнее время отношения у пары разладились.

Сейчас расследование продолжается. В ближайшее время подозреваемых собираются арестовать. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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