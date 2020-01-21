Пять четверных и тройной аксель: стала известна программа Трусовой на чемпионат Европы 2020

Стала известна программа Александры Трусовой на Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020. Соревнования пройдут с 22 по 26 января в австрийском Граце. Российские участницы едут туда в качестве фавориток. Щербакова, Трусова и Косторная поделили пьедестал почета на российском первенстве и теперь попробуют поразить европейских зрителей, при этом вырывая пальму первенства друг у друга.

В Австрию без "взрослых" наград едет Александра Трусова. Но сейчас она твердо намерена прервать эту полосу неудач. Программа Трусовой на Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 получилась более сложной, чем раньше. Если все получится, у Александры будет фора перед соперницами.

Более дорогой Трусова намерена сделать свою короткую программу. В нее она включила тройной аксель - он будет первым элементом, который исполнит на льду девушка. Каскад из тройного лутца и тройного риттбергера фигуристка поставила в середине программы. Также в программе тройной флип.

Тройной аксель в короткой девушка уже заявляла на Чемпионате России и чисто исполнила его на тренировке, но исполнять не стала отметив, что так попросили тренеры.

Александра Трусова, произвольная программа, Гран-при в Москве.Александра Трусова становится победительницей домашнего этапа Гран-при в Москве! Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 160,26 балла. Результат спортсменки по сумме двух прокатов составил 234,47 балла.

А в произвольной программе на Чемпионате Европы 2020 по фигурному катанию Александра Трусова намерена исполнить пять четверных прыжков. На Чемпионате России в Красноярске фигуристка неудачно исполнила три четверных. Но в Австрии девушка надеется на успех.

В контент-плане у Трусовой четверной флип, четверной сальхов, четверной лутц, а также два четверных тулупа во второй части программы, причем один из них в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Также спортсменка в роли Матери Драконов собирается исполнить каскад из двойного акселя и тройного тулупа и тройных лутца и тулупа.

Короткую программу фигуристка исполняет под музыку Эдварда Грига, а произвольную - под саундтрек из фильма "Игра престолов". Как Дейнерис девушка кружит по льду, а заканчивается программа поднятыми к небу руками и звучащим заклинанием "Дракарис".

Александре Трусовой 15 лет, она занимается у тренера Этери Тутберидзе. На Чемпионате России в декабре девушка стала третьей. До этого она неплохо выступала на Гран-при, прыгнула на мировой рекорд в Канаде, а до этого установила два мировых рекорда на своем первом соревновании среди взрослых фигуристов в Братиславе.

На Чемпионате Европы россиянски выступят с короткими программами 24 января, в 13.30, с произвольной программой - 25 января в 20.30. Последний раз золото в Европе россиянки отдали соперницам в 2013 году - тогда первое место заняла Каролина Костнер. А вот после этого каждый год чемпионками становились российские фигуристки. В 2018 году триумфально взошла на пьедестал Алина Загитова, а в 2019 победила Софья Самодурова.

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