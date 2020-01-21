2020-01-21T16:55:18+03:00
Спорт

Алена Косторная заявила на Чемпионат Европы 2020 три акселя в три с половиной оборота

Стала известна программа Алены Косторной на чемпионат Европы по фигурному катанию 2020, девушка будет удивлять прыжкамии женственным катанием
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алена Косторная - одна из фавориток турнираАлена Косторная - одна из фавориток турнираФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, из каких элементов состоит программа Алены Косторной на Чемпионате Европы - 2020, который пройдет в Австрии с 22 по 26 января. В Грац отправились три россиянки: Косторная, Трусова и Щербакова. Именно они заняли пьедестал почета на прошедшем в конце декабря Чемпионате России в Красноярске. Теперь красоткам предстоит сражаться за честь родной страны: с 2014 года россиянки никому не уступали первые места на главном турнире Старого Света. Фигуристки уже раскрыли контент-план короткой и произвольной программы. И если Александра Трусова намерена прыгать сплошные четверные, Алена Косторная считает, что ее сила - в уверенном и гладком катании. В короткую и произвольную программу девушка ставит аксели в три с половиной оборота, которые получаются у нее максимально точно.

В короткой программе Косторная заявляет аксель в 3,5 оборота и тройной лутц, а также каскад тройной флип-тройной тулуп. Катается спортсменка под "Ангела" на музыку Макса Рихтера.

Произвольную программу девушка намерена начать с каскада тройной аксель - двойной тулуп, затем во второй половине последуют еще два каскада: тройной флип - тройной тулуп и тройной флип - тройной сальхов через ойлер. Среди элементов также тройной и двойной аксели, тройной ритбергер и тройной лутц. Девушка катается под саундтрек из фильма "Сумерки", как признавалась Алена, она очень любит это произведение.

Алена Косторная выиграла короткую программу с мировым рекордом!.Алена Косторная лидирует по итогам коротких прокатов на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. За свой прокат российская фигуристка получила от судей 85,04 балла, установив новый мировой рекорд в короткой программе! Второе место на счету японки Рики Кихиры (79,89 балла), американка Карен Чен на промежуточной третьей позиции (67,21 балла). Олимпийская чемпионка Алина Загитова завершила первый день соревнований с четвертым результатом, получив за свой прокат 66,84 балла. Софья Самодурова расположилась на седьмом месте, в ее активе 63,85 балла.

Напомним, что на Чемпионате России фигуристка заняла только второе место, лидируя после короткой программы. После проката произвольной программы она поделилась эмоциями и отметила, что ей нужно пробовать новые элементы, усложнять программу. На тренировках Алена уже пробовала четверной сальхов, но пока не готова ставить его в соревнованиях - элемент еще сырой.

16-летняя фигуристка в этом сезоне уже стала обладательницей Гран-при 2019 в итальянском Турине. Она установила мировой рекорд в короткой программе у женщин в финале Гран-при.

Алена Косторная - победительница третьего этапа Гран-при! Произвольная программа.Алена Косторная выиграла золото на дебютном для себя этапе Гран-при во Франции!В произвольной программе 15-летняя фигуристка показала лучший результат 159,45 балла. По сумме двух прокатов в ее активе 236,00 балла. Второе место на счету действующей чемпионки мира Алины Загитовой, набравшей по сумме двух прокатов 216,06 балла. Американка Мэрайя Белл расположилась на итоговой третьей позиции с результатом 212,89 балла. Еще одна представительница сборной России, Мария Сотскова, завершила соревнования с 11-м результатом 144,89 балла.

На чемпионате Европы женщины откатают свою короткую программу 24 января, в 25 января они разыграют медали, выступив с произвольной программой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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