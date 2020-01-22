«Где-то там на небесах она улыбается»: в Самаре возобновили расследование о гибели девочки от таинственной инфекции

НОВАЯ НАДЕЖДА

Самарские следователи возбудили новое уголовное дело по факту гибели 16-летней Ани Пузиковой. Девочка-подросток умерла 10 января 2018 года, но год расследования не принес никаких результатов, и уголовное дело было закрыто. После публикации в «Комсомолке» этой историей заинтересовались на федеральном уровне, в дело вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, и вот вчера родителям погибшей девочки позвонил следователь.

- Он пригласил нас к себе, мы вновь написали заявление, возбудили новое уголовное дело, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» мама Ани Валентина Пузикова. - А ночью я ее во сне видела. Она редко мне снится, никогда ничего не говорит. В этот раз она улыбалась, такая довольная была. Играла с моим братом, он тоже умер, Царствие ему небесное. Ради нее, ради нашей Анечки, мы добьемся справедливости, я верю в это.

Ранее самарские следователи проводили проверку по факту причинения смерти по неосторожности, в этот раз уголовное дело возбудили по ч.2 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Санкции этой статьи предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо реальное лишение свободы на срок до 6 лет.

Родители не теряют надежды добиться справедливости

НАРУШЕНИЯ ЗАМОЛЧАЛИ?

Напомним, у маленькой Ани Пузиковой в три годика появились на теле две шишечки, одну удалили, вторую, расположенную на правой голени, - оставили. В пять лет вторая шишка начала увеличиваться в размерах и девочке провели еще одну операцию. В обоих случаях врачи говорили, что образования были доброкачественными образованиями и беспокоиться родителям не о чем.

После второй операции правая нога стала медленнее развиваться, вновь потребовалось хирургическое вмешательство, врачи «поколдовали» над сухожилиями и все исправили. Однако улучшение оказалось временным, и каждые полтора года Ане Пузиковой приходилось ложиться на несколько дней в больницу на плановые операции.

В декабре 2017 года все было, как обычно. 13 декабря ее положили в Клиники СамГМУ, на следующий день провели операцию – ее проводил завотделением Павел Рыжов. В пятницу за пациенткой понаблюдали, потом все ушли на выходные, в больнице остался лишь дежурный персонал. Именно в это время начались осложнения: нога опухала, краснела, у Ани поднялась температура. 26 декабря девочке отрезали правую ногу, 31 декабря она впала в кому, а 10 января 2018 года – умерла.

Со смерти Ани прошло два года

Экспертизы не смогли установить точно причину смерти, и следователи решили, что вины врачей тут нет. 10 октября прошлого года дело было закрыто. После этого родители девочки обратились к корреспондентам «КП-Самара» за помощью.

- Лежала с сыном на операции с Аней вместе, все выходные, когда девочке было очень плохо, и мама бегала в поисках помощи, а медсестра не удосужилась вызвать реанимацию и лечащего врача, - написала позже в комментариях к нашей статье Светлана. - А в понедельник Рыжов орал так, что стены тряслись, - почему его не вызвали... Они сами что-то занесли при операции, потом это замолчалось и скрылось, ребёнка уже не вернуть.

В каком направлении силовики будут «копать» сейчас, пока не ясно. Однако родители Ани Пузиковой надеются, что дело не ограничится поверхностным расследованием. Каждую неделю они ездят на могилу к дочери, которая недавно должны была закончить школу. Вместо этого она похоронена на кладбище в Хворостянском районе – на своей малой родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня же убивают»: в Самаре 16-летняя девочка погибла из-за таинственной инфекции, которую не увидел ни один врач

После операции пациентке два дня кололи обезболивающее, а на третий отрезали ногу из-за гангрены. Но даже это ее не спасло (подробности)

Глава Следственного комитета России заинтересовался выводами следствия о гибели девочки в самарской больнице

Региональные следователи уже дважды не находили состава преступления в действиях медиков, после операции которых в Самаре погибла девочка-подросток (подробности)