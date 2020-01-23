«Попал на деньги прямо перед Новым годом!»: банковская карта загадочно пропавшего в Уфе мужчины всплыла в Самаре

СТРАННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Михаил Чухнов из Башкирского села Иглино пропал незадолго до Нового года – 29 декабря. Село расположено всего в 20 км от Уфы. Мужчина уехал в столицу Башкирии за деньгами, должен был вернуться через несколько часов, но бесследно исчез.

- Незадолго до этого с его банковской карты пропали 27 тысяч рублей, деньги были не его, нужно было их срочно вернуть. Он решил взять микрозайм, за этим и поехал туда, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» мама пропавшего мужчины.

Доехал ли он до Уфы на "Газельке", пока не известно. Дома его ждали жена и двое детей. Папу они не увидели ни в тот день, ни на следующий. Семья написала заявление в полицию, но следов мужчины пока обнаружить не удалось.

КТО ЭТО?

Неожиданное развитие эта история получила в этом году: банк сообщил семье Михаила, что 31 декабря кто-то пытался снять деньги с его карты. В документах фигурирует банкомат, расположенный в Самаре на ул.Спортивной,5 – это рядом с железнодорожным вокзалом. Удалось ли неизвестному получить наличку, пока не ясно, но вечером того же дня банковской картой расплатились в «Пятерочке» на ул.Советской Армии.

- У него в Самаре никого нет, он ни разу не заикался о поездке в этот город, - говорит мама пропавшего Михаила Чухнова. – В январе мы ездили в Самару, я очень благодарны директору магазина, которая пошла нам на встречу и показала видео с камер наблюдения в магазине. И хотя лица на записи не видно, я уверена, что это не мой сын: Миша – высокий и худощавый, а этот был низенький и коренастый.

15 января семья обратилась за помощью в самарскую полицию: по словам родственников, местные силовики обещали «добыть» записи с камеры, установленной в банкомате на ул.Спортивной, но пока вестей от них никаких нет.

ПРИЧИН НЕ БЫЛО?

Что могло стать причиной исчезновения Михаила Чухнова? По предварительным данным, проблем в семье не было: жили дружно, и хотя супруга мужчины была в декрете, в деньгах они особо не нуждались – он работал лесовальщиком и неплохо получал, плюс выручало подсобное хозяйство.

Не дает покоя близким Михаила странное исчезновение денег с его банковской карты перед Новым годом:

- Сын говорил, что не снимал этих денег, и я ему верю, - заявила «Комсомолке» мама Михаила Чухнова. – Насколько я знаю, полиция уже выяснила, что к его банковской карте оказался привязан номер мобильного телефона, который не принадлежал Мише. Кто мог провернуть аферу, мы пока не знаем.

Семья просит всех, кто что-либо знает о местонахождении Михаила Чухнова обращаться в полицию. "Комсомолка" следит за развитием событий.