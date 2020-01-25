«Увидел сына без уха - собрал вещи и ушел»: в Самаре мать-одиночка собирает пластиковые крышки для операции в Америке

Оксане Федотовой – 31 год, последние два с половиной года молодая женщина забыла о собственном женском счастье и всю себя посвящает главной цели: отвезти своего сына на операцию, где ему восстановят слух.

ОДНА СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Нормальная беременность, здоровые родители, квалифицированные специалисты – ничто не предвещало беды. Когда младенец появился на свет в одной из больниц Ульяновской области, врачи не заподозрили подвоха. Молодой маме сказали, что ее сын совершенно здоров, после чего измученная родами женщина заснула счастливой.

- На следующий день, когда я его кормила, мне показалось, что у него правое ушко завернулось, - вспоминает Оксана Федотова. – Я попыталась его распрямить, трогаю его, а там ушка-то и нет, только валик!

Позвали врачей, Оксану с сыном перевели в отделение патологии, где они провели почти три недели. Врачи так и не смогли определить, будет ли ребенок что-то слышать. Когда маму и малыша выписывали, медики посоветовали особо не волноваться: мол, сделаете в 10 лет ему операцию на правом ухе, и все будет хорошо, нечего себя накручивать.

Мальчик даже не знаком со своим папойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После выписки девушку ждал еще один страшный удар: любимый, с которыми они до этого жили в гражданском браке и собирались расписаться после родов, собрал вещички и ушел в закат. Даже фамилию свою больному ребенку давать не пожелал. Так и стал маленький Ваня Федотовым – как и его мама.

ПРИЧЕСКА РЕШАЕТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ?

Через несколько месяцев измученная Оксана переехала из Ульяновской в Самарскую область. Тут у нее жила мама, а там оставались лишь горькие воспоминания.

- В полгода нам провели долгожданное обследование, так я узнала, что одним ушком Ванечка слышит, а во втором у него даже слуховой проход не сформировался, - рассказывает со слезами молодая мать. – Вместо того чтобы объяснить, какие есть способы лечения, врач мне сказала: «Ну что вы беспокоитесь? Исполнится вашему ребенку 18 лет, и он сам решит, что ему делать. А пока волосики ему подлиннее отращивайте, чтобы ушка не было видно». Когда я вышла из ее кабинета, то просто села и разревелась прямо в коридоре больницы.

Позже Оксана сама нашла в соцсетях сообщество, где общаются родители таких же деток, как ее Ваня, и они знают такие тонкости, о которых некоторые российские врачи даже не слышали. Например, что микротия (так называется болезнь малыша) бывает у одного ребенка на 10 тысяч, и что если не сделать операцию до 5 лет, то мозг адаптируется к тому, что есть, и последующее хирургическое вмешательство не гарантирует отличных результатов.

Оксана старается постоянно разговаривать с сыном и читать ему книгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказала «Комсомолке» мама Ванечки, группу из которой она черпает львиную долю информации о его заболевании, создала Александра Петровская, у ее дочки с двух сторон не было ушных раковин и слуховых проходов, что значило абсолютную глухоту. Женщина возила ребенка к врачам в Японию и Израиль, в итоге вышла на американских докторов Джозефа Роберсона и Джона Рейниша. Но перед этим едва не потеряла свою девочку: оказалось, что отсутствие слуховых проходов приводит к тому, что сера образовывается, но выходить ей некуда – это приводит к образованию опухоли, а позже – к менингиту и смерти. Дочке Петровской вовремя помогли, провели ему операцию, девочка сейчас слышит даже без специальных аппаратов. А ее мама помогает другим родителям.

- В прошлом году я показывала Роберсону и Рейнишу результаты обследования Ванечки, они сказали, что если сделать ему операцию в ближайшее время, то слух вернется полностью, а если нет – возможны осложнения на втором ухе, - говорит Оксана Федотова. – У нас в России есть специалисты, которые делают подобные операции, но я им не доверяю. Недавно у мальчика, которому делали операцию у нас в стране, почернело ушко - за эту операцию его родители заплатили 800 тысяч рублей, а ушко в итоге вынуждены были убрать. А другой девочке просто дырку в голове проделали, и каждый день ее мама вымывает оттуда гной, малышка под угрозой смерти. Я не хочу рисковать своим сыном.

Оленя Олежека Федотовым подарил Тайный СантаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

РАБОТА ДНЕМ И НОЧЬЮ

На операцию в США нужно 85 тысяч долларов – причем первый взнос нужно было перечислить до конца прошлого года, чтобы под Ваню Федотова забронировали определенную дату.

Благодаря благотворительному фонду «ЕВИТА», который единственный в России откликнулся на просьбу Оксаны о помощи, первый взнос (5000 долларов) удалось вовремя отдать, теперь нужно еще 80 тысяч долларов. Плюс отдельная статья расходов – проживание матери в США на протяжении месяца (это еще 500-600 тысяч рублей), пока за ее сыном будут наблюдать врачи, в этот период ему будут противопоказаны перелеты.

- Чтобы заработать денег на поездку, я сейчас «вкалываю» почти без выходных, постоянно беру дополнительные смены, но средняя зарплата все равно – чуть больше 20 тысяч рублей, - признается Оксана Федотова. - С Ваней почти все время находится бабушка. С прошлой осени на полдня начали ходить в садик, но он больше болеет, чем ходит туда.

Ване тяжело общаться с окружающими, он уже понимает, что немного отличается от них. Мама не скрывает от него, что он болеет, и ему нужна операция.

Ванечка уже начал понимать, что он не такой, как остальные детиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я специально не отращиваю ему длинные волосы, не хочу, чтобы у него комплексы развивались, - говорит Оксана Федотова. – Большинству детей и не важно, как у него ушко выглядит. Внимание на это обращают взрослые – недавно в поликлинике от нас мама одна отсела и сказала своему сыну не подходить к Ване. Неужели подумала, что это заразно?

Благотворительный фонд «ЕВИТА» запустил серию мероприятия для сбора денег для Ванечки Федотова, их объединяет хэштег #ВаняБудетСлышать!

Так перед новогодними праздниками в торговом центре «Парк Хаус» прошел благотворительный фестиваль «Время жить» с мастер-классами, клоунами, танцами и песнями.

9 февраля в КРЦ «Звезда» состоится мюзикл «Бриолин». На сцену выйдут 30 непрофессиональных актеров, которые на протяжении трех месяцев вживались в роли американских молодых людей 50-х годов. Все деньги от продажи билетов будут перечислены на счет мальчика.

Мальчик не понимает, почему некоторые взрослые запрещают своим детям с ним игратьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сбору средств присоединилось и предприятие, которое занимается переработкой пластика. Деньги от переработки крышечек от пластиковых бутылочек, которые самарцы сдают с 1 января по 31 мая, также отдадут Ване Федотову.

Помочь малышу можете и вы:

- через платежную систему Яндекс на нашем сайте БФ «ЕВИТА»

- с помощью «Сбербанк онлайн»

- отправив смс на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле-2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно

- через валютный счет: Получатель: «EVITA» Charity Foundation Р/СЧЕТ № 40703840424000000480 АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) SWIFT: ABSLRUMMXXX USD: k/c 400210991 в JPMORGAN CHASE BANK, N.A.. SWIFT: CHASUS33XXX Детали платежа (назначение): Donation.

Реквизиты для перечислений в евро: Получатель: «EVITA» Charity Foundation Р/СЧЕТ № 40703840424000000480 АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) SWIFT: ABSLRUMMXXX к/с BE734885917996600 в KBC BANK NV. SWIFT: KREDBEBBXXX Детали платежа (назначение): Donation.