2020-01-27T15:18:24+03:00
Конкурсы и тесты

Признайся в любви и проведи ночь в пятизвездочном отеле: конкурс ко Дню влюбленных - 2020 в Самаре

Расскажи всей Самаре о своей истории любви и выиграй романтический уик-энд в пятизвездочном отеле и другие подарки
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Признайся в любви и отправляйся на романтический уик-эндПризнайся в любви и отправляйся на романтический уик-эндФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самый романтичный день в году уже близко, а вы все еще не знаете, куда пригласить вторую половинку? Участвуйте в конкурсе КП-Самара и отправляйтесь на романтический вечер в пятизвездочный отель 7 Avenue Hotel & Spa! Шикарный номер с видом на Волгу, бокал шампанского и ваша любовь - отдых в одном из лучших отелей города Самары станет идеальной «валентинкой».

Присылайте свою историю любви, поздравьте любимого человека с праздником и расскажите о своих чувствах на всю Самару. А мы подарим вам замечательные подарки.

Что сделать, чтобы победить?

1. Пришлите фото вашей пары.

2. Напишите историю вашей любви.

3. Работу можно отправить по адресу olga.afanasyeva@phkp.ru или на странице конкурса на сайте kp.ru

4. Зовите друзей и знакомых голосовать за вашу историю.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

27 января - 12 февраля 2020 года

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

Главный приз:

Ночь в отеле 7 Avenue Hotel & Spa для Вас и вашей второй половинки: завтрак на двоих, поздний выезд, посещений сауны, соляной комнаты и 25-ти метрового бассейна.

Также призеры нашего конкурса, которых выберет жюри получит сертификат на фотопрогулку и другие подарки от партнеров конкурса.

Положение о проведении публичного конкурса "Вдохнови историей любви!"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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