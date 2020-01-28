2020-01-28T15:27:58+03:00
Общество

Бриллианты, которые можно себе позволить: как купить лучший подарок для женщины в Самаре и не разориться

Купить украшения в Самаре для любимой женщины можно по цене похода в ресторан, а поможет в этом старейший ювелирный магазин Куйбышева
Анна ФЕДОРОВА
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"Жемчуг" - старейший ювелирный магазин Куйбышева."Жемчуг" - старейший ювелирный магазин Куйбышева.
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На углу Ленинградской и Фрунзе более полувека расположен магазин, притягивающий взгляды всех без исключения женщин – студенток, домохозяек и бизнес-леди. В настоящее время, впрочем, как и в советские времена, «Жемчуг» предлагает самарцам не только элементы роскоши, которые далеко не каждый может себе позволить, но и ювелирные изделия на любой бюджет, даже самый скромный. Сегодня каждый, просто из ностальгии заглянув в этот ювелирный магазин, на выходе с удивлением обнаружит в кармане бархатную коробочку с серьгами, кольцом или кулоном – даже если ничего покупать не собирался. Потому что времена меняются, а идеальный подарок остается прежним – любовь, оправленная в золото и серебро. Естественно, принять правильное (с точки зрения адресата подарка) решение помогает не столько широчайший ассортимент, сколько цена – сопоставимая со стоимостью любого другого презента. Но спросите женщину об альтернативе кольцу или серьгам, и она лишь улыбнется – даже самая скромная.

Как ни странно, привлекательные цены определяет возраст магазина. Ошибочно думать, что старейший салон города должен быть и самым дорогим. Напротив: более полувека сотрудничества с известными российскими ювелирными заводами позволяют «Жемчугу» вести гибкую ценовую политику, получая известные преференции от главных брендов страны. Одновременно гарантируя покупателям неизменно высокое качество украшений, которое с 1926 года предлагает Московский экспериментальный ювелирный завод, более ста лет - Санкт-петербургское предприятие «Русские Самоцветы» или Уральский ювелирный завод, оживляющий сказки и легенды.

Времена меняются, но украшения продолжают лидировать в рейтинге лучших подарков женщинам.

Времена меняются, но украшения продолжают лидировать в рейтинге лучших подарков женщинам.

Фирменный магазин «Жемчуг» работает не только в историческом центре Самары. Покупателей ждут на улице 22 Партсъезда, в бывшем «Кристалле». Если вы уже задумались о подарке на День влюбленных или 8 марта – самое время заглянуть в салон: к этим праздникам ассортимент особенно широк. Стоит ли говорить, что и мужчина будет рад на 23 февраля получить, например, золотые часы? А молодожены – столовое серебро или подарочный сертификат? Прогуливаясь по самарскому «Арбату», зайдите в «Жемчуг». Здесь вас ждут!

КАК НАС НАЙТИ

Салон «Жемчуг»

- ул. Ленинградская , 42. Тел. 8 (846) 332-57-23.

- ул. 22 Партсъезда, 34. Тел.:8 (846) 951-54-45

ИСТОЧНИК KP.RU

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