«Хотела, чтобы он не дожил до развода»: в Самаре арестовали депутата, которая нашла киллера для своего мужа

Женаты, но вместе не живут

С громким заказным убийством, которое, к счастью, не было доведено до конца, разбираютс самарские следователи. Главный подозреваемый — Наталия Гурьянова, депутат гордумы Чапаевска и известная бизнес-леди, учредитель фирмы по перевозке пассажиров. По версии силовиков, слуга народа хотела избавиться от своего мужа.

У Наталии и Валерия Гурьяновых двое сыновей, уже достаточно взрослых и самостоятельных. Семья долгое время казалась образцовой, оба супруга занимались «автобусным» бизнесом, хорошо зарабатывали. Но в какой-то момент отношения разладились, и последние пару лет пара жила раздельно.

Отношение к депутату Гурьяновой в Чапаевске было неоднозначнымФото: соцсети

В этом году Валерий и Наталия наконец-то собирались развестись и тут-то, считают правоохранители, у Гурьяновой и возник коварный план.

— Она не хотела потерять имущества после развода и обратилась к своему знакомому — с просьбой об убийстве мужа, — следует из материалов дела. — Человек, у которого она попросила «помощи», сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Встречи с убийцей в кафе и ресторанах

В случае гибели Валерия Наталия, действительно, могла хорошо поживиться. В его собственности были большой частный дом, «Митсубиси Outlander», снегоход, лодка и около 10 автобусов.

Дальше за дело взялись сотрудники Управления ФСБ, разработавшие оперативный эксперимент. На роль «киллера» они подыскали человека по имени «Дмитрий». Именно он 20 января в чапаевском ресторане «Ханами» узнал от Наталии и ее подруги Екатерины Абызовой, также пришедшей на встречу, информацию на Валерия: где он живет, на чем передвигается, где работает, когда и где бывает... Инсценировать все планировали, например, как обычное разбойное нападение. За выполнение задания «Дмитрию» обещали 400 тысяч рублей.

Наемник взял время на раздумья, а потом попросил аванс — 200 тысяч рублей. 27 января состоялось очередное свидание с заказчицей — уже в кафе «Прибой», в Самаре. Наталия снова приехала с Екатериной. Их задержали сразу после того, как «Дмитрий» получил деньги.

Подруги отказались от дачи показаний. В Самарском районном суде, где 29 января им избирали меру пресечения, они прятали лица за белыми платками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ul.kp.ru/video/embed/757631" frameborder="0"></iframe> В Самаре арестовали женщину-депутата, заказавшую своего мужа киллеру.Михаил ГОРЮНОВ

Свидетель или соучастник?

Депутата пришли поддержать ее родные, в частности дети. Правда, в зал заседаний их почему-то не пустили. Кажется, парни не верят, что мама виновата. Старший сын в частности обмолвился, что «Екатерина ее и подставила».

Абызова в свою очередь взяла слово в суде. К слову, она тоже бизнес-леди. Директор ООО «Амега», которое специализируется на строительстве и отделочных работами.

Вторая подозреваемая тоже занимается бизнесомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я не опасна для общества. Для его убийства у меня не было, ни мотива, ни чего-то еще. Я просто была ее водителем, свидетелем этого процесса. Я готова сотрудничать и прошу отпустить меня под домашний арест — к семье, — заявила Екатерина, также воспитывающая двоих детей.

Тем не менее, судья Дмитрий Дерунов согласился со следователем, заявившим, что подозреваемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей — своих знакомых. Гурьянову и Абызову арестовали на два месяца. Наверняка, они будут обжаловать такое решение. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Судья арестовал Гурьянову и Абызову на два месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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