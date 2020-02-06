«Они хотели, чтобы ее раздавило»: под Самарой неизвестные избили собаку и привязали ее к бамперу чужой машины

Поиздевались, пока была у подруги

Бездомные животные из-за своей беспомощности и наивности часто страдают от человеческой жестокости. В декабре прошлого года такой жертвой стала собачка Лиза, которой еще не исполнилось и года. Дикий случай произошел в поселке Грачевка.

— Мы узнали о ней от девушки, которая приехала в гости к подруге. Она пробыла у нее часа два-три, вышла, села в машину, стала сдавать назад и услышала непонятный визг, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» волонтер организации «Любовь и сострадание» Ирина, которая сейчас помогает дворняжке.

Собака пережила тяжелые временаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Автоледи, про которую идет речь, выскочила из машины и увидела жуткую картину: к бамперу привязан обмотанный какой-то сеткой песик с прицепленными к нему на веревке жестяными банками. Кто и зачем это сделал, владелица авто тогда не поняла.

Неприятные стоны

— Когда собаку привезли ко мне, она издавала непонятные стоны, хрипела. К вечеру я отвезла ее в клинику к врачу, — продолжает наша собеседница. — Медики решили, что ее кашель характерен для легочной чумы, началось ее лечение от этого заболевания.

Но стоны и хрипы не прекращались, особенно малышка страдала, когда ее брали на руки. Ирину это сильно смущало и она решила проверить питомца в другом ветеринаром учреждении, где есть возможность сделать рентген. Там уже стало понятно, что с четырехлапой могло случиться страшное:

Лиза хорошо ладит с кошкамиФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Снимки показали у нее 6 сломанных ребер, а также перелом в районе таза. А еще серьезные ушибы, отбитые легкие. По итогам рентгена стало понятно, что над собакой издевались и привязали ее к машине так, чтобы водитель ее просто раздавил.

Удивительно, как она любит людей

К счастью, трагедии удалось избежать. Ирина назвала спасенную собачку Лизой Грачевской — в честь места, где все произошло — и поселила ее в свой «Кошкин дом». Для лечения измученного животного представители организации «ЛиС» стали собирать средства через интернет. Откликнулись много людей, и примерно месяца через три Лизонька, как ее называют заботливые волонтеры, пошла на поправку.

Лиза справилась благодаря заботливым людямФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Это безумно шикарная собака. Умная, сдержанная, интеллигентная. Он стала для нас чем-то большим, чем просто спасенный пес, — не скрывает восторга Ирина. — Собака, которая перенесла столько страданий, понимала, что делали люди с ней, все равно их любит, так и доверяет. Даже не верится, что такое в принципе бывает! Обычно собаки после такого становятся дикими.

Женщина отмечает, что сейчас они ищут Лизе дом. Собака, несмотря ни на что, хорошо ладит с человеком и поэтому в любой любящей семье проявит себя наилучшим образом. Все, кто готов ее приютить, могут обращаться на kpsamara@phkp.ru.

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