«Щенят размазывали по рельсам поезда»: в Самаре волонтеры четыре часа охраняли сарай, чтобы спасти дикую собаку

Привела щенков, чтобы накормить

- «Помогите поймать собаку и щенков!», - так ко мне 1 января обратилась женщина, работающая рядом с железной дорогой. Она рассказала, что недалеко от станции Козелковская, рядом с путями живет стая, там собаки рожают несколько раз в год, и она постоянно хоронит малышей, которых на кусочки разрезают проходящие поезда. Она слезно просила. Я не могла отказать, - рассказала волонтер организации помощь животным «ЛиС» Иреныш.

Проблема и в самом деле серьезная и… рукотворная. Рядом с железнодорожной станции - дачный массив. Летом дачники прикармливают собак и щенков, а зимой животные вынуждены искать еду сами, идти ближе к человеку. Вместе со взрослыми собаками сюда приходят и щенки. Они не видят опасности вокруг и гибнут под колёсами составов.

Именно так случилось и с Бертой. Собака пришла к станции с щенками. Работавшая там женщина обустроила для них импровизированную будку: ниша в земле, заваленная матрацами и пледами. Собака жила здесь два года, свою спасительницу признавала, но других людей ужасно боялась. А у доброй женщины разрывалось сердце: если взрослая псина знала, как вести себя, то ее щенки постоянно рисковали жизнью и гибли. Добрая женщина плакала каждый раз, когда находила очередного щенка, разрезанного на кусочки.

Берту стерилизовали

«Выходи, плохого не сделаем»

Что делать в этой ситуации, работница станции не знала и решила обратиться к волонтерам. К тому времени все щенки уже погибли, а выманить Берту из ее убежища оказалось не так-то просто.

- Я не знала, что делать. Захватив лекарство, проконсультировавшись с ветеринаром, 19 января я поехала на место. Щенков спасти не удалось. Мы всех их похоронили. С помощью этой женщины, мне удалось дать собаке сардельку, напичканную лекарством. Час мы мотались за ней по кустам, и окраинам дач, вскоре препарат начал действовать, и дикую собаку нам удалось заманить в сарай и закрыть щель. А что дальше то? - Вспоминает волонтер эти ужасные мгновенья.

Волонтеры спасают псов за свой счет

Дикая Берта, очутившись в закрытом пространстве начала метаться, грызть доски, лаять, рыть подкоп.

- Эту собаку несколько раз пытались поймать все известные зоозащитникам ловцы, но безуспешно. Мы с работником станции в ужасе стояли, в обороне, держа и подпирая доски, которые Берта пыталась выбить. Мы не могли ее выпустить! Ее столько пытались поймать! - Вспоминает волонтер.

В отчаянии девушка звонила всем ветеринарным врачам, зоозащитникам, которые могли бы помочь.

На место пришлось вызвать стрелка

Помочь пообещали ловцы из Тольятти - на место должен был приехать стрелок.

- Четыре часа на холоде мы ждали его, обороняя сарай и дыры, было ощущение, что мы сторожили границу нашей Родины! Мы ждали его как Бога, и он приехал! Видимо мои слезы, эмоции, и описание ситуации, растопили сердце холодного стрелка.

Конечно, Берту не застрелили, а лишь усыпили, чтобы доставить к врачу на операцию.

- Операцию по поимке провели в долг. Нам с трудом удалось поймать Берту. На моем счету она далеко не первая, но самая сложная. Наверно потому что, я была одна, без профессиональных помощников. Но мы смогли, все получилось.

Сейчас Берту стерилизовали и обрезали кусочек уха, пометив.

- Сейчас мы выпустили ее в привычную среду обитания, ведь она дикая, постоянно рвалась убежать. Самое главное, она больше не будет рожать щенков, множить количество диких псов, - говорит волонтер.

Спасали собаку всем миром

ИМ МОЖНО ПОМОЧЬ

Иреныш одна из тех волонтеров, что помогают животным за свой счет. Увы, девушка признается, что в последнее время животных, нуждающихся в помощи, слишком много. Поимка и стерилизация Берты обошлась волонтерам почти в 8000 тысяч: 5000 стрелку за выстрел и работу на месте: достать из нищи, связать, донести, и еще 2700 за стерилизацию. Сейчас у девушки новая подопечная - беременная собака со сложными переломами. Все силы уходят на ее спасение. А долги растут.

Помочь волонтерам в спасении животных можно переводом на карту СБ 4276540044676694 на имя Арина Олеговна П.

Финансовый отчет волонтеры выкладывают в своей группе.

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