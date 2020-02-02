2020-02-01T14:31:11+03:00
Спорт

Крылья Советов – Чайка 2 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Крылья Советов – Чайка (Песчанокопское) 2 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это первая игра самарцев на втором сборе.Это первая игра самарцев на втором сборе.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» сегодня, 2 февраля, проведут два контрольных матча на турецком сборе. Первый из них – против «Чайки» из села Песчанокопское Ростовской области. Начнется он в 13:00.

Это первая контрольная игра на втором сборе для самарцев. На первом сборе, который также прошел в турецком Белеке, «КС» сыграли две игры и обе выиграли.

Две встречи в один день обусловлены тем, что главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович хочет дать игровое время всем футболистам, которые отправились на сбор с командой. Второй матч начнется в 18:00. Соперник – чемпион Беларуси брестское «Динамо».

На поле мы точно не увидим лучшего бомбардира «Крыльев Советов» этого сезона Александра Соболева. Форвард отправился в аренду в «Спартак». Зато есть вероятность, что какие-то минуты получит новичок самарцев – алжирский защитник Мехди Зеффан.

Что касается «Чайки» - в этом сезоне команда дебютировала в ФНЛ. После 25 туров клуб из Ростовской области расположился на 10-ом месте в турнирной таблице лиги. Примечательно, что этот сезон «Чайка» начинала под руководством экс-тренера «Сызрани-2003» Дмитрия Воецкого, который работал у руля клуба в тандеме с Виталием Семакиным. Воецкого сватали и в «Крылья Советов» в конце прошлого сезона. Однако сейчас главным тренером «Чайки» является Магомед Адиев, известный по работе в «Анжи».

Видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча Крылья Советов – Чайка 2 февраля 2020

Видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Чайка, который пройдет 2 февраля 2020 в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал самарцев. Игра начнется в 13:00 по самарскому времени. Смотрите видео-трансляцию также на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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