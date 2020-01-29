"Спартак" забрал из самарских "Крыльев Советов" лучшего бомбардира Александра Соболева

Сам захотел

Лучший нападающий самарских "Крыльев Советов" вторую половину сезона будет играть за московский "Спартак". Александр Соболев, которого сватали и в клубы АПЛ, и в Динамо, и в ЦСКА, переходит в столичный клуб на правах аренды. При этом москвичи могут перекупить игрока, если он им понравится.

- На заседании совета директоров было принято решение о передаче Соболева в платную аренду в "Спартак" до конца сезона с опцией последующего выкупа. При этом учитывалось желание игрока , он просил отпустить его в топ-клуб, - прокомментировал ситуацию председатель совета директоров Александр Фетисов.

Слухи о том, что он все же покинет Самару стали ходить в конце лета прошлого года, поговаривали, что интерес к нему проявляют не только российские, но и зарубежные клубы, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и«Боруссия». Тогда же разгорелся скандал после неосторожного высказывания Миодрага Божовича - тренера самарцев - о том, что он будет рад видеть Сашу в топ-клубе мирового уровня. Фанаты решили, что наставник команды провожает любимого футболиста куда подальше. Сам Соболев говорил, что ему нравится играть за "Крылья". Но признавался, что с самого детства ему нравится "Барселона", он не отказался бы поиграть и за англичан, причем даже бесплатно.

Роскошный гол Соболева ударом через себя в ворота "Арсенала".

Не Англия, но Москва

В середине января болельщики снова заговорили о Соболеве. Он не полетел на сборы в Турцию с командой. Говорили, что за него торгуется Динамо, потом речь зашла о ЦСКА. Всплывали и европейские клубы, но Александру будто бы не дали визу. Потом Соболев все же вылетел в Турцию, но СМИ приводили его мнение: мол, все равно уйду. Так и вышло. 29 января крылья объявили о сделке с красно-белыми. В московскую команду футболист должен прибыть уже в ближайшее время.

- Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков, - попрощался со всеми Александр Соболев.

Соболев тянул команду впередФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

А в сборную-то позовут?

Футболист признался, что понимает: работать придется много, чтобы и в "Спартаке" показывать хорошие результаты. А еще заявил,что Самара стала ему второй родиной и он всегда с удовольствием будет вспоминать об этом периоде своей карьеры.

"Спартак" как раз искал нападающего, хорошего бомбардира у них давно не было, но название этой команды раньше в трансферных слухах не всплывало.

Напомним, Александр Соболев в "Крыльях Советов" играет с декабря 2017 года, в самарский клуб он перешел из "Томи". Первый же матч, в котором он играл, заставил фанатов говорить о нем - он удачно сразу принес команде три очка. Всего за самарскую команду футболист сыграл 45 матчей, забил 21 год и полюбился всем болельщикам, которые уже давно начали его "сватать" в лучшие клубы страны. В 2019 году он также получил вызов в российскую сборную.

Гол Соболева с падения в ворота Спартака 25 августа в 7 туре РПЛ. Крылья Советов -Спартак 1:0.Соболев открывает счет в матче

Тем временем Миодраг Божович продолжает собирать свою команду мечты. О трансферных планах он рассказал в интервью клубному ТВ. На второй части сборов ждут еще 2-3 футболистов. Надеются в клубе и на игроков молодежки Голенкова и Молчанова.

СОБОЛЕВ - об Ибрагимовиче и Клоппе / семье и Барнауле / 35 вопросов.Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев - в большом интервью для клубного ТВ. Чего он боится больше всего? Как любит проводить свободное время? О чем мечтает? 35 вопросов для того, чтобы узнать лучше футболиста, ставшего главным открытием Российской Премьер-лиги в этом сезоне.

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