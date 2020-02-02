2020-02-02T18:32:34+03:00
Дом. Семья

Ели и спали, весну не предсказали: в самарском зоопарке отметили День сурка

В этом году праздник получился необычным, сурки Иван и Ева не стали делать прогноз погоды [фото, видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Сурки в эту зиму спали малоСурки в эту зиму спали малоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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2 февраля 2020 года — дата необычная. И таким же получился сегодня и День сурка в самарском зоопарке. Красавцы Иван и Ева вопреки давней традиции не стали предсказывать погоду на ближайшее время. Впрочем, объяснение этому есть.

— Зима в этот раз выдалась аномально теплой, поэтому Иван и Ева не впадали в спячку. Они периодически дремали, потом просыпались, ели, бодрствовали, снова засыпали, — рассказали «КП-Самара» в учреждении.

В зоопарке погоду предсказали по народным приметам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В зоопарке погоду предсказали по народным приметамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посмотреть на питомцев, как и обычно, пришли жители города. В большинстве своем — дети. Сурки к людям не вышли, а все время оставались в своем вольере. Для того, чтобы зрителям было их лучше видно, сотрудники зоопарка сняли специальную разделительную загородку.

Иван и Ева, действительно, выглядели весьма сонными. Малыши сидели в своей коробке, укутались в сено и звонок пищали, видимо, от страха. Как отмечают специалисты, самочувствие животных, даже несмотря на отсутствие длительного сна, остается нормальным.

Иван и Ева кутались в сено и пищали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Иван и Ева кутались в сено и пищалиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Тем не менее, погоду все-таки попытались спрогнозировать. И если проснувшиеся сурки, это, как говорят — к ранней весне, то народные приметы говорят об обратном.

— 31 января, 1 и 2 февраля погода была пасмурной. Если бы она была ясной, то, по народным приметам, весна бы пришла рано. А так, по прогнозам, она наступит в первой декаде апреля, — добавили в зоопарке.

Посмотреть на питомцев традиционно пришли много детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Посмотреть на питомцев традиционно пришли много детейФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Напомним, что в ближайшие дни погодные условия точно не будут радужными. Как предупредили в ГУ МЧС по региону, уже вечером 2 числа в Самарской области ожидаются сильный ветер и много осадков.

День сурка в Самарском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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