80 тысяч человек решили за всю область? Почему квадратные метры в Самаре продолжат мусорить

Жителям Самары рассказали, что они думают о системе оплаты за вывоз мусора. Напомню, что сейчас горожане платят исходя из метража помещения, в котором они живут. Можно вчетвером "ютиться" на 35 квадратных метрах и платить меньше, или же "шиковать" в 50 кв.м. двушке и переплачивать. Логика простая: если у тебя большая квартира, значит, не бедствуешь, много покупаешь и, соответственно, много мусоришь. Сия незатейливая формула вызывала у горожан немало возмущений. Активисты дошли до суда, но в ноябре им дали от ворот поворот. Мол, мусорят метры, а не люди. И это - истина в последней инстанции

И вот сегодня выяснилось: оказывается, так считает большинство горожан. Целых 80%. Об этом губернатор Самарской области сообщил на оглашении своего послания. Посчитали все это регоператор и министерство ЖКХ. Но выяснилось, что большинство - оно довольно странное. 80% из 100 тысяч опрошенных в интернете. Путем нехитрых подсчетов выясняем: 80 тысяч человек. 6,6% от жителей областной столицы. Наверняка, счастливые обладатели малюсеньких однушек в 33 кв.м., живущие там втроем: мама, папа и счастливый ребенок.

Пока горожан ничего не мотивирует на экологическое мышлениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, в соцсетях активные горожане недоумевают: мол, выборка была видимо очень узкая, кто в нее попал - неизвестно. Противники у такой системы есть, и они в свою очередь настаивают, что их тоже - большинство. Владельцам частных домов, которые в черте города, это ужасно невыгодно. Дом может быть старым, ветхим, а платить будешь, как будто ты миллионер. А еще квартиры из старого фонда, которые тоже по кв.м. большие, а живут там часто люди, которым еле на хлеб денег хватает. Согласитесь, довольно странно определять степень зажиточности граждан по количеству у них квадратных метров. Богатеев лучше по декларациям искать.

А пока что существующая система оплаты никак не мотивирует граждан ни заниматься раздельным сбором мусора, ни перестать множить его количество, отдавая предпочтение продуктам с большим количеством упаковки. Да и регоператор за год далеко не всех граждан убедил в своей добропорядочности. До сих пор в основном в селах возникают странные вопросы: то переизбыток людей в квитанции, то квиточки об оплате - владельцу земельного участка, а не дома. Конечно, регоператор ждет, что люди сами будут доказывать со справками росреестра наперевес, кто кому должен и сколько людей где живет. Но правда жизни состоит в том, что никто и ни за что делать этого не будет. Задача минимум для человека - оплатить квитанцию. Задача максимум организации - прислать ее правильно. И, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки оплата была не просто справедливой, но и отображающей реальную картину. Наверное, лучше помочь бедной семье из 6 человек, которые живут в квартире из 40 кв.м., назначить им пособие, чем заставлять недоумевать всех остальных.

ОФИЦИАЛЬНО

Из послания Дмитрия Азарова, губернатора Самарской области:

- За год в регионе ликвидировали 626 свалок, закупили более 100 новых мусоровозов, отремонтировали 526 контейнерных площадок. В 2020 году должны завершить проектирование четырех новых полигонов для мусора.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктор Часовских, руководитель центра ЖКХ-контроль

- К лету могут произойти изменения. Сейчас в правительстве готовят постановление об оплате за вывоз мусора по факту, к июлю его должны принять. Пока только непонятно, как это будет рассчитываться. Также я думаю, что обязательно нужно внести изменения в постановление №354, чтобы люди, которые оплачивают вывоз мусора с кв.м. могли бы делать перерасчет за то время, пока они отсутствуют в квартире. Это сняло бы большую часть напряженности.