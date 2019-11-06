«Мусорят метры, а не люди»: в Самаре не смогли обжаловать нормативы по вывозу ТКО

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-06T16:57:59+03:00

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В среду, 6 ноября, в Самарской областном суде вновь прошло заседание по «мусорному» делу. На этот раз местные депутаты потребовали изменить нормативы по вывозу мусора. Сейчас он взимается с квадратного метра, а не с человека. Иск к министерству энергетики и ЖКХ региона служители Фемиды отклонили.

- Облсуд отказал в удовлетворении иска об обжаловании норматива вывоза мусора с квадратного метра. Мусорят метры, а не люди, - сообщил в твиттере депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Парламентарий отметил, что пока решение суда не вступило в законную силу. Оно будет обязательно обжаловано.

Напомним, что это уже не первый суд по мусорной реформе. Ранее депутаты и местные жители подали иск к чиновникам с требованием отменить новый тариф на вывоз мусора. Самарский областной суд удовлетворил иск и постановил аннулировать соответствующий приказ. Однако через некоторое время регоператор обжаловал это решение. Апелляцию компании «ЭкоСтройРесурс» рассмотрит суд в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU