«Разрывает куриную тушку за полминуты»: появились первые фото кормления крокодилов в Самарском океанариуме

Появились первые фото кормления редких жемчужных крокодилов в самарском океанариуме. Краснокнижные кубинские рептилии прилетели в наш город в выходные из специализированного чешского зоопарка Krokodyly zoo Protivin. Как рассказывают работники самарского океанариума, зубастых гостей здесь ждали еще две недели назад, но визит откладывался – то не был готов специальный самолет с вместительным грузовым отсеком, то мешала слишком холодная погода в Самаре.

В самарском океанариуме с опасными хищниками можно встретиться лицом к лицуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас рептилии уже вовсю осваиваются на новом месте.

- В природе эти животные водятся на кубинском острове Исла де ла Хувентуд и в болоте Сапата, - рассказали в самарском океанаримуме. - Это самый маленький ареал обитания среди всех видов крокодилов. Сейчас в природе насчитывается всего 3-6 тысяч таких крокодилов, они занесены в Красную книгу.

За красивую шкурку кубинских крокодилов называют жемчужными. Но эта красота обманчива – этот вид рептилий считается одним из самых жестоких и кровожадных. Его ноги длиннее, чем у большинства сородичей – это позволяет хищнику преследовать добычу на суше со скоростью до 17 км/час!

В неволе кубинские крокодилы доживают до ста летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Самарском океанариуме «прописалось» целое крокодилье семейство. 15-летний двухметровый самец, четыре самки помоложе и даже два 12-летних крокодила, пол которых определить так и не удалось. Специалисты говорят, что в природе эти хищники живут около 50 лет, но в неволе доживают и до 75-100 летнего возраста, так что у самарцев будет время познакомиться с ними поближе.

Чтобы расправиться с куриной тушкой, хищнику достаточно половины минутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском океанариуме уверяют, что создали максимально комфортные условия для пребывания пресмыкающихся. Судя по всему, крокодилов в их вольере действительно все устраивает. Они уже успели пообедать – кормят зубастых постояльцев сырыми куриными тушками. Для того чтобы расправиться с ней, крокодилу достаточно буквально половины минуты. Кормят хищников не каждый день – расписание кормлений будет опубликовано в соцсетях океанариума, так что полюбоваться на зрелищное шоу смогут все желающие.

Пингвины - долгожданные новоселы в океанариумеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кубинские крокодилы - не единственные новоселы в самарском океанариуме. Практически одновременно сюда приехали долгожданные пингвины Гумбольдта из Германии. Их ждали еще перед новым годом, но новогодние праздники и рождественские каникулы в Европе внесли свои коррективы. Четверо пингвинят прилетели в Самару прямым рейсом в специализированных контейнерах, в которых поддерживался нужный микроклимат.

- Каждую птицу контролируем с помощью специального чипа, - рассказали в океанаиуме. - А в вольере для комфорта пингвинов создана многоступенчатая система кондиционирования и рециркуляции воздуха.

Питаются птички рыбой, причем предпочитают заглатывать ее целикомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пингвины Гумбольдта - птица редкая. В природе живет всего около 12 тысяч пар – в 80-е годы 65% их погибло из-за природной аномалии. В природе они живут около 15 лет, в неволе – вдвое дольше. Под водой эти небольшие птицы могут развивать весьма приличную скорость - до 36 км/час. В рацион входит главным образом стайная рыба, кальмары и ракообразные. Причем пингвинчики предпочитают заглатывать рыбку целиком, а от кусочков просто-напросто откажется.

Сейчас в самарском океанариуме четверо пингвинятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас в Самарском океанариуме поселились четыре пингвиненка – трое мальчиков и одна девочка. Это еще совсем подростки – они родились в апреле 2019 года в немецком зоопарке, в городе Коттбус и повзрослеют только к двум годам.

- Это очень контактные и дружелюбные птицы, которые совсем не боятся людей, - рассказали в океанариуме. - Они живут небольшими колониями и считаются заботливыми родителями.

Пока у самарских пингвинов нет имен. В океанариуме предлагают горожанам поучаствовать в этом процессе и предложить свои варианты в соцсетях океанариума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лицом к лицу с крокодилами: появились первые фото из океанариума в Самаре

20 декабря открылся океанариум в Самаре. Журналисты «КП» первыми прогулялись по океанариуму и познакомились с его обитателями (подробности)