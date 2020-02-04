2020-02-04T18:13:48+03:00
Происшествия

Били на глазах у жен и детей: за нападение на сотрудников Росгвардии задержали трех спортсменов

15 человек избили стражей порядка, при этом следствие считает, что нападавшие знали, с кем имеют дело
Александра БУДАЕВА
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Подозреваемых задержали в ходе совместной операции Росгвардии и ФСБПодозреваемых задержали в ходе совместной операции Росгвардии и ФСБФото: принтскрин видео.
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ЖАРКИЙ СЕНТЯБРЬ

Сентябрь прошлого года, компания из шести друзей отдыхает в кафе. Жены, дети, всем весело и хорошо.

Откуда появилась компания из 15 человек, никто не заметил. Но вели они себя крайне агрессивно, «нарывались», что называется.

В какой-то момент конфликтующие вышли «поговорить». В результате этого «разговора» три человека оказались в больнице, один из них – в тяжелом состоянии. О пострадавших медики сразу сообщили в полицию.

Более того, оказалось, что все пострадавшие – сотрудники правоохранительных органов. Собственные источники «КП-Самара» утверждают, что они работают в региональном Управлении Росгвардии. Более того – зачинщики конфликта об этом знали, и мирного развития «переговоров» не предполагалось с самого начала, хотя стражи порядка в тот день были с семьями и в штатском.

Была ли встреча случайной, или силовиков выслеживали, сейчас разбираются следователи.

У задержанных спортсменов изъяли оружие Фото: принтскрин видео.

У задержанных спортсменов изъяли оружиеФото: принтскрин видео.

ПОШЛИ В ОТКАЗ

В конце декабря прошлого года в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью», дело поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

Тогда же спецподразделения Росгвардии при поддержке сотрудников УФСБ России по Самарской области задержали трех подозреваемых, у них изъяли огнестрельное оружие и патроны, мужчины не успели оказать никакого сопротивления.

- На сегодняшний день обвинение предъявлено троим гражданам РФ, часть из них – профессиональные спортсмены, но при этом имеют судимости, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Вину в совершении преступления они не признали. Пока что потерпевшим по уголовному делу признан один человек, но следствие не исключает, что в уголовном деле появятся еще потерпевшие.

Кроме того, силовики продолжают искать остальных участников конфликта: объявлены ли они в розыск, следствие не сообщает.

Здоровью трех силовиков, которые пострадали во время конфликта, сейчас уже ничего не угрожает. Однако вернулись ли они на службу, не известно.

В Самаре ФСБ задержала подозреваемых в нападении на полицейских.Александра БУДАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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