2020-02-05T14:44:28+03:00
Общество

Конкурс Краса и гордость УФСИН – 2020 в Самаре: выбираем самую очаровательную сотрудницу

КП-Самара и УФСИН по Самарской области объявляют конкурс среди сотрудниц системы в честь прошедшего 140-летнего юбилея
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Выбираем победительницу конкурса Краса и гордость ФСИНВыбираем победительницу конкурса Краса и гордость ФСИН
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В системе исполнения наказаний Самарской области работает немало представительниц прекрасного пола, тысячи из которых имеют специальные звания. Они несут службу наравне с мужчинами, днем и ночью готовы подняться по тревоге, становятся участницами учений и занятий по специальной подготовке, сдают нормативы по стрельбе из оружия и физподготовке. Девушки в УФСИН – это не только бухгалтеры, кадровики и психологи, трудятся женщины и в службе режима и надзора, в оперативных отделах, отделах безопасности, воспитательной службе, службе охраны.

При этом женщины в форме все равно остаются женщинами: они умеют организовать уют на рабочем месте, радуют красотой, ухоженностью и умеют наладить комфортный климат в коллективе. При том, что женщины – полковники, майоры, лейтенанты – матери и жены, времени у них хватает не только на службу и семейную жизнь, у них находится время на личностный рост и саморазвитие.

Именно для таких прекрасных дам «Комсомольская правда» совместно с УФСИН по Самарской области и объявляет конкурс «Краса и гордость УФСИН» - 2020 в честь 140-летнего юбилея системы исполнения наказаний в России. Мы хотим, чтобы читатели самого популярного портала в Самарской области узнали больше о представительницах важной и мужественной профессии.

Голосование начнется 05.02.2020 и продлится до 20.02.2020.

Все голоса будут проверены на возможную накрутку. Просим соблюдать правила конкурса и не обещать вознаграждения за голосование.

По итогам конкурса мы наградим 3 победительниц, а также лауреаток в номинациях по выбору жюри и партнеров. Награждение состоится до 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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