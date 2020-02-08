Крылья Советов – Раннерс 8 февраля 2020: прямая видеотрансляция контрольного матча

«Крылья Советов» сегодня, 8 февраля, проведут день два контрольных матча. Первый – против представителя ФНЛ нижнекамского «Нефтехимика», второй – против датского клуба «Раннерс». Игра с датчанами начнется в 18:30 по самарскому времени.

Это будет заключительный матч для самарцев на втором сборе в Турции. В прошлое воскресенье, 2 февраля, «Крылья» также сыграли две игры в один день – с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области и «Динамо» из Бреста. Обе завершились вничью – 2:2 и 1:1.

После 20 туров «Раннерс» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Дании.

Второй сбор «Крыльев Советов» завершится 9 февраля. После этого команда получит несколько выходных и снова отправится на сбор – на этот раз в Испанию. Там волжане завершат подготовку к весенней части сезона РПЛ. 28 февраля «Крылья» встретятся с «Оренбургом» в Самаре в рамках 20-го тура чемпионата страны.

Видеотрансляция контрольного (товарищеского) матча Крылья Советов - Раннерс 8 февраля 2020

Видеотрансляция контрольного матча Крылья Советов – Раннерс (Дания), который пройдет 8 февраля 2020 в турецком Белеке, покажет в прямом эфире YouTube-канал самарцев. Игра начнется в 18:30 по самарскому времени (17:00 по московскому). Комментатор – корреспондент «КП-Самара» Владислав Кирсанов. Смотрите видео-трансляцию на сайте samara.kp.ru.