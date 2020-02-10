«Первую медаль не снимал неделю, даже купался с ней»: Алексей Ягудин рассказал тольяттинским сиротам про жизнь чемпиона

"Молодые фигуристы на шоу учатся"

В минувшие выходные жители Тольятти смогли лично полюбоваться выступлениями новых чемпионов Европы. В ледовом шоу Ильи Авербуха выступали не только легенды фигурного катания, но и фигуристы, которым буквально вчера рукоплескали на европейских стадионах: чемпион Европы Дмитрий Алиев, неоднократные призеры Чемпионата Европы – Александра Степанова и Иван Букин.

- «Костяк» шоу примерно одинаков, но часть фигуристов меняется. В Тольятти приехали чемпионка Европы Софья Самодурова и серебряный призер Чемпионата Европы Евгений Самарин, в других городах к нам должны присоединиться Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Алексей Ягудин. – Шоу проходит по выходным, для молодых фигуристов это отличная возможность попробовать в своих выступлениях что-то новое и посмотреть, как на это будет реагировать публика. А еще ребята на днях пробовали четверные прыжки – так что это еще и хорошая тренировка для них.

Алексей Ягудин, Иван Букин, Александра Степанова и Дмитрий АлиевФото: Александра БУДАЕВА

- Мы не так часто ездим по шоу, все 30 городов не сможем охватить, - подтвердила Александра Степанова. - У нас сейчас есть "окошко" между Чемпионатом Европы и Чемпионатом Мира. Мы выбрали несколько городов, куда сможем съездить и выступить и чтобы это не помешало нашей подготовке.

Шоу «Чемпионы» проедет по 30 городам, Тольятти стал четвертым в списке, фигуристы выступали на "Лада Арене". По словам Ягудина, строительство такой площадки дает шанс развитию фигурного катания в городе.

- Надеюсь, что фигурное катание в тяжелейшей борьбе с хоккеем завоюет себе какие-то часы льда, - пошутил известнейший фигурист. - Это извечная борьба.

ДЕТЕЙ

До начала шоу, днем Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина зашли в расположенный недалеко от «Лада Арены» в детский дом «Созвездие» - там сейчас живут более 40 детей, в том числе сироты в возрасте от 2 до 18 лет.

Фото: Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие»

- Они сами вышли на нас, приехали с подарками, поговорили с ребятами, показались нам очень простыми и искренними людьми, дети от них до сих пор под впечатлением, - говорит директор Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» Марина Саврина. – Наши ребятишки задавали им много вопросов, Татьяна Тотьмянина рассказала им, что все свои победы она посвящала маме и после того, как выиграла Олимпиаду, сразу позвонила ей. А Алексей Ягудин признался, что свою первую медаль Чемпиона мира носил неделю, не снимая: даже купался с ней и постоянно проверял, на месте ли она – до такой степени не мог поверить в свое счастье.

Фигуристы подарили детям 10 билетов на ледовое шоу, один из них сразу отдали Ксюше – девочка занимается фигурным катанием и верит, что когда-нибудь сможет тоже занять чемпионский пьедестал.

По словам Марины Савриной, у "Созвездия" есть договор с «Ладой Ареной», и дети по выходным катаются там совершенно бесплатно – даже летом. Так что надежда на то, что в полку тольяттинских фигуристов будет пополнение – есть. Сегодня за честь родного гороа на соревнованиях российского и европейского уровня сражаются Софья Евдокимова и Егор Базин, уроженцы Тольятти.