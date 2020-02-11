«Последствия узнаем после родов»: следователи занялись делом беременной самарчанки, ставшей жертвой «бананового» ДТП

Спорные моменты

«Перелом таза с двух сторон в четырех местах, сотрясение мозга, угроза выкидыша» — тяжелые травмы, полученные 26-летней Татьяной Федоровой, пугают. Вечером 19 января девушка, находившаяся на 7 месяце беременности, угодила под колеса «Субару Форестер». Девушка переходила дорогу по правилам, однако сначала правоохранители именно ее назвали виновницей ДТП.

— Гаишник заявил, что ее сбили не на переходе, что они это поняли по бананам, которые лежали в 180 сантиметрах от перехода. Якобы, там она и шла, — рассказал «КП-Самара» жених Татьяны Антон Лапин. — Как могла беременная женщина бежать с пакетом продуктов, да еще и не в том месте!?

Антон и его возлюбленная не согласились с претензиями и решили бороться за справедливость. После публикации их истории на samara.kp.ru к ситуации подключилась прокуратура города. Туда пара направила официальное заявление. Спорных моментов, судя по документу, действительно много.

— Мы вынуждены обратиться к прокурору Самары по целому ряду вопросов, касающихся работы сотрудников ГАИ на ДТП, весьма «непонятных», заинтересованных действий дознавателя полка ДПС и по ряду вопросов, связанных с уголовной ответственностью «блатного водителя», — сказано в обращении.

«Блатной» водитель

Фамилию водителя, сбившего Федорову, Татьяна и Антон узнали только через шесть дней после аварии. Оказалось, что он работает механиком в областной больнице.

— Его работа связана с ГАИ. Теперь нам понятно, почему на ДТП приехали «подготовленные» работники, заявившие, что женщина сама виновата — переходила дорогу в неположенном месте, — указано в том же письме к прокурору.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755953" frameborder="0"></iframe> В Самаре сбили беременную женщину.Михаил ГОРЮНОВ

Заявители не понимают, почему дознаватель склонна считать, что беременная Федорова получила травмы «средней тяжести», хотя они гораздо серьезнее.

— Мы сейчас не можем доказать, в каком состоянии находился «блатной» водитель. Ехал он 19 января после или до купания на Крещении, но все знаки показывали пешеходный переход, а он их полностью игнорировал! — добавляют Антон и Татьяна.

Поженятся дома?

Особо отмечено в обращении в надзорное ведомство, что пострадавшая теперь не сможет родить сына естественным путем и лишь только после появления мальчика на свет станет ясно, как ДТП 19 января повлияло на его жизнь и здоровье.

— Мы убедительно просим работников прокуратуры проверить своевременность, законность и обоснованность действий сотрудников ГАИ и при наличии оснований возбудить в отношении водителя дело по статье 264 УК РФ, — заключили будущие супруги.

Девушка переходила дорогу по переходуФото: ГУ МВД России по Самарской области

Татьяна до сих пор в больнице. Ходить она сможет не раньше, чем через три недели. Антон постоянно ее навещает. Они собираются пожениться 28 февраля. Из-за травм невесты расписаться, по всей видимости, придется дома. Отметим, что после жалобы в прокуратуру в их истории появились подвижки.

— Материалы забрали из ГАИ и передали в Главное следственное управление самарской полиции. Ждем, что решат следователи, — сообщил Антон Лапин.

Сейчас разбирательства по ситуации продолжаются. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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