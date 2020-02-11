Перед пожаром беззащитны: прокуроры нашли в самарских хостелах массу нарушений

«Неправильные» квартиры

После жуткого ЧП в Перми 20 января, когда из-за прорыва трубы пятеро постояльцев хостела «Карамель» погибли, обварившись кипятком, журналист «Комсомолки» и эксперт ОНФ нашли немало нарушений и в самарских мини-гостиницах - в том числе глухие решетки на окнах, крепко запертый запасной выход и эвакуационную лестницу на деревянную крышу. А заодно мы спросили ответственные структуры – какие несоответствия правилам безопасности они обнаруживают во время официальных поверок. Оказалось, что таких немало.

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, последняя масштабная проверка самарских хостелов была проведена в ноябре 2019-го. На охоту за нарушителями вышли работники прокуратуры вместе со специалистами ГЖИ, Роспотребнадзора, УВД и МЧС.

Искали везде – и на популярных сайтах бронирования (booking.com, agoda.com, avito.com), и в официальном перечне гостиниц, и в сведениях из налоговой. В результате удалось найти немало нарушителей. Например, выяснилось, что хостел «YO! Hostels Samara» на улице Ленинградской, 70 по документам относится к многоквартирному жилому дому. Теперь бизнесмен вынужден переоформлять помещение в нежилое. Незаконно организовали работу и владельцы апарт-отеля «Rooms» на 5-й просеке – хозяин 4-комнатной квартиры организовал их сдачу внаем без каких бы то ни было документов.

Небезопасное место

В нескольких районах Самары, Тольятти, Сызрани и Нефтегорска прокуратура нашла в хостелах нарушения пожарной безопасности и санитарного законодательства. А в некоторых, например, в мини-отеле «Друзья+Я» в Промышленном районе Самары, при проверке выяснилось, что руководство хостела «забыло» оформить трудовые отношения с администратором.

- Материалы этих проверок мы направили в контролирующие органы, - объяснили в прокуратуре журналисту «Комсомольской правды-Самара».

Кстати, некоторые предприниматели оказались не готовы работать с соблюдением правил пожарной безопасности. Например, хозяин хостела «Nice» на Алексея Толстого, 76 вместо того, чтобы выполнить предписания и позаботиться о жизни и здоровье постояльцев, предпочел вовсе прекратить работу мини-отеля.

А вы часто останавливаетесь в хостелах? Попадались ли вам небезопасные мини-отели?

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