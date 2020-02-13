2020-02-13T17:01:36+03:00
Происшествия

«Они сначала били себя бутылками на дискотеке»: в Сызрани возбуждено уголовное дело на парней, запачкавших кровью больницу

Молодые люди не только разгромили пункт скорой помощи, но и вынудили медсестер прыгать из окон
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Парни находились в состоянии алкогольного и наркотического опьяненияПарни находились в состоянии алкогольного и наркотического опьяненияФото: соцсети
Изменить размер текста:

Пришли ночью

Полицейские Сызрани разбираются в обстоятельствах дикой истории, произошедшей ночью 2 февраля в пункте скорой медицинской помощи в селе Шигоны. Примерно в 3 часа туда пришли несколько парней, у одного из которых была травмирована голова. В какой-то момент они устали ждать и устроили в больнице самый настоящий погром, напугав медсестер и запачкав все стены кровью.

— В дежурную часть отделения полиции № 35 МУ МВД России «Сызранское» тогда поступило сообщение от фельдшера, который заявил, что у них трое парней учинили скандал и портят имущество. На место выехала следственно-оперативная группа, — рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в ГУ МВД России по региону.

Личности хулиганов установили быстро. Двоих из них — самых агрессивных — задержали. Объяснять силовикам свое поведение пришлось 19-летнему Даниилу и его 17-летнему другу, тому самому — с разбитой головой.

Дискотека в соседнем селе

— Оказалось, парни находились на дискотеке — в клубе в соседнем селе, — объясняют правоохранители. — Выпивали, и на спор один из них разбил о свою голову пустую пивную бутылку и поранил правый висок.

Больница была запачкана кровью ФОТО: КТВ-Луч

Больница была запачкана кровью ФОТО: КТВ-Луч

Недолго думая, друзья усадили пострадавшего в машину и повезли лечить — в Шигоны. Как их знакомые говорили журналистам samara.kp.ru, ребятам показалось, что медики их игнорируют, а потерпевший уже начал истекать кровью. Даниил стал выяснять отношения, по словам очевидцев, дошло до рукоприкладства — доктору-хирургу разбили нос. Медсестры так напугались, что выпрыгивали из окон, чтобы убежать от негодующих молодых людей.

— Кто-то кинул женщинам кирпич в след, хорошо не попал. Они успели запереться в здании по соседству. Зато один из парней сел в свою машину и специально въехал в скорую, — вспоминают очевидцы.

Алкоголь и наркотики

Как поделились в облМВД, такое поведение не случайно. Как оказалось, дебоширы не только пили, но и употребляли наркотики.

— В отношении зачинщиков конфликта составлен один административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, еще один за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, — говорят в главке.

Все произошло в этом коридоре, сейчас там почти навели порядок Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все произошло в этом коридоре, сейчас там почти навели порядокФото: Предоставлено "Комсомолке"

Помимо этого, Даниил и его приятель стали фигурантами уголовного дела:

— За нарушение порядка и норм нравственности, а также порчу имущества «Шигонской ЦРБ» на сумму 42 700 рублей на них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Нарушителям теперь грозят штрафы, а также лишение свободы сроком до трех лет. Расследование сейчас продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Кругом следы крови, напуганные медсестры прыгали из окон»: в Самарской области двое парней разгромили больницу

Молодые люди, один из которых поранил себе голову бутылкой, посчитали, что им долго не оказывают помощь, и начали дебоширить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новая подстанции в Южном городе обеспечит мощность, сравнимую с энергопотреблением Чапаевска
В Самаре весной выберут самую красивую девочку страны
Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре
Захотел благодарность в 1 млн рублей: следователи завели уголовное дело на экс-судью из Тольятти
Вместо рынка: на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре появится просторный сквер
Более 43 тысяч горожан подключились к Wi-Fi на ледовых катках Самары
Порыв теплосетей на Мичурина в Самаре: стала известна компания, отвечающая за неисправный участок
В Самаре к 2026 году построят новое кладбище
Напился и избил молотком: в Новокуйбышевске осудили вахтовика из Оренбургской области
В Самаре впервые покажут пьесу польского драматурга «Наш класс. История в 14 уроках»
Чаще всего вызывали такси другим людям: Самара возглавила рейтинг самых заботливых горожан
Самарцы смогут одними из первых увидеть премьеру фильма «Лед 2» в «Мягком кинотеатре»
Не признал «Законовских» и извинился перед другом: в Самаре судья готовится огласить приговор Дмитрию Сазонову
Переселят 809 семей: в Самаре снесут аварийных 75 домов
В Самарской области селянин убил товарища насосом и спрятал его труп в овраге
Стояли рядом с машиной: в Самарской области в ДТП погибли двое мужчин
Житель ближнего зарубежья разъезжал по Самарской области по поддельным правам
Долги жителей Самарской области за тепло превысили 1,5 млрд рублей
Самарцев зовут в театр «Город» на спектакль «Новые приключения Удава»
«Ей пришлось делать специальные уколы»: в Новокуйбышевске у Ирины Алферовой случился приступ
Хоккеисты ЦСК ВВС победили клуб из Пекина
Редкий гость: в Самарской области в лесу заметили пятнистого оленя
Инвесторам индустриального парка «Чапаевск» решили уменьшить стоимость аренды
В Волжском районе построят дома для обманутых дольщиков
В Самаре запретят по ночам ездить по Фрунзенскому мосту
ВТБ подписал сделку по продаже акций Tele2 «Ростелекому»