«Они сначала били себя бутылками на дискотеке»: в Сызрани возбуждено уголовное дело на парней, запачкавших кровью больницу

Пришли ночью

Полицейские Сызрани разбираются в обстоятельствах дикой истории, произошедшей ночью 2 февраля в пункте скорой медицинской помощи в селе Шигоны. Примерно в 3 часа туда пришли несколько парней, у одного из которых была травмирована голова. В какой-то момент они устали ждать и устроили в больнице самый настоящий погром, напугав медсестер и запачкав все стены кровью.

— В дежурную часть отделения полиции № 35 МУ МВД России «Сызранское» тогда поступило сообщение от фельдшера, который заявил, что у них трое парней учинили скандал и портят имущество. На место выехала следственно-оперативная группа, — рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» в ГУ МВД России по региону.

Личности хулиганов установили быстро. Двоих из них — самых агрессивных — задержали. Объяснять силовикам свое поведение пришлось 19-летнему Даниилу и его 17-летнему другу, тому самому — с разбитой головой.

Дискотека в соседнем селе

— Оказалось, парни находились на дискотеке — в клубе в соседнем селе, — объясняют правоохранители. — Выпивали, и на спор один из них разбил о свою голову пустую пивную бутылку и поранил правый висок.

Больница была запачкана кровью ФОТО: КТВ-Луч

Недолго думая, друзья усадили пострадавшего в машину и повезли лечить — в Шигоны. Как их знакомые говорили журналистам samara.kp.ru, ребятам показалось, что медики их игнорируют, а потерпевший уже начал истекать кровью. Даниил стал выяснять отношения, по словам очевидцев, дошло до рукоприкладства — доктору-хирургу разбили нос. Медсестры так напугались, что выпрыгивали из окон, чтобы убежать от негодующих молодых людей.

— Кто-то кинул женщинам кирпич в след, хорошо не попал. Они успели запереться в здании по соседству. Зато один из парней сел в свою машину и специально въехал в скорую, — вспоминают очевидцы.

Алкоголь и наркотики

Как поделились в облМВД, такое поведение не случайно. Как оказалось, дебоширы не только пили, но и употребляли наркотики.

— В отношении зачинщиков конфликта составлен один административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, еще один за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, — говорят в главке.

Все произошло в этом коридоре, сейчас там почти навели порядокФото: Предоставлено "Комсомолке"

Помимо этого, Даниил и его приятель стали фигурантами уголовного дела:

— За нарушение порядка и норм нравственности, а также порчу имущества «Шигонской ЦРБ» на сумму 42 700 рублей на них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм».

Нарушителям теперь грозят штрафы, а также лишение свободы сроком до трех лет. Расследование сейчас продолжается.

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