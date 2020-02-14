Куда сходить на выходные 15-16 февраля 2020 года в Самаре: репетиция весны, ритмы танго и День влюбленных

Чем порадуют выходные 15-16 февраля 2020 года в Самаре? Поводов выбраться из дома будет много. Для любителей активного образа жизни – «Лыжня России», ледовые гонки на автомобилях в Тольятти и катки в парках. Для тех, кто не успел отметить День влюбленных – интересные идеи, где отдохнуть парой. И еще много городских событий на любой вкус и возраст. Выбирайте, что вам подходит!

СПОРТ

«Лыжня России» на спортивной базе «Чайка»

В выходные 15 февраля 2020 года в Самаре наконец-то состоится спортивный праздник «Лыжня России 2020», ранее отложены на неделю. По традиции пройдет он на спортивной базе «Чайка». Обязательно будет символический массовый забег на 2020 м. И конечно, старты по возрастам. А принимать участие в «Лыжне России» может каждый, не зависимо от возраста и подготовки. Те, кто в этот раз не решился встать на лыжи, не будут обделены. Для них приготовили насыщенную праздничную программу с аттракционами, концертом и прочими развлечениями.

Спортивная база «Чайка», поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, 116.

Добираться на автобусах №№ 1, 45 и 50 до остановки «7-й участок». На маршрутках №№ 1, 1к, 392, 210, также до остановки «7-й участок».

15 февраля, начало в 10.00.

Вход свободный.

15 февраля пройдет Лыжня России 2020Фото: Андрей КУРОЧКИН

Первый этап Кубка России по ледовым гонкам

В выходные 15-16 февраля 2020 года в Тольятти на легендарном автодроме КВЦ пройдет четвертый этап Кубка России и Кубка РАФ по ледовым гонкам. Сильнейшие пилоты со всей России будут бороться на ледовой трассе за звание самого быстрого. Ледовые гонки - это всегда азартная борьба на трассе с множеством зрелищных моментов, которая держит в напряжении от старта и до финиша. Но гонку приедут настоящие звезды автоспорта.

Торжественное открытие соревнований в субботу 15 февраля в 12 часов. После открытия будут тренировочные и квалификационные заезды, а также зачетные заезды класса «1600». Гонка пройдет в два дня. Зачетные заезды классов «Свободный» и «1400» пройдут в воскресенье.

Автодром КВЦ, Тольятти, Южное шоссе, 159.

15-16 февраля. Открытие гонки 15 февраля, 12.00.

Цена билета: 200 руб.

Ледовые автогонки в Тольятти

Катки Самары

Они ждут посетителей в выходные 15-16 февраля 2020 года в Самаре. Ведь остались последние деньки перед их официальным закрытием 1 марта. Успейте накататься по льду в приятный февральский морозец, который обещают в этот уик-энд: -6… -4.

Бесплатные ледовые катки в Самаре 2019-2020

Открытые ледовые катки в Самаре 2019-2020

Конно - лыжный тур со стрельбой из лука и обучением катанию рысью

Для тех, кто хочет на выходные 15-16 февраля 2020 года в Самаре хочет преобразиться в средневекового воина - научиться держаться на лошади и стрелять из лука, приглашают в конный клуб «Кривая Лука», что в Кинельском районе. Отправятся туристы в путь рано утром, в 8.35. В конном клубе их научат технике катания верхом и пригласят на конную прогулку. Или в поход на лыжах по живописным места Кинельского района. После прогулок по морозу путешественников накормят обедом, напоят горячим чаем. И будут учить стрелять из лука. Обратно в Самару все уедут вечером в 16.30.

В стоимость загородной прогулки входит в стоимость трансфера на автобусе или автомобилях, сопровождение, обед, конная прогулка, прогулка на беговых лыжах и аренда снаряжения, стрельба из лука. Чтобы забронировать место необходимо внести аванс в размере 1400 руб. за человека. По всем вопросам обращаться по тел./viber/whatsApp. 8-927-736-74-86.

Отправление от площади Кирова, сбор у памятника Кирова.

15 февраля, 8.00.

Стоимость тура: 2800 руб.

ЗИМНИЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

В выходные 15-16 февраля можно побывать на концертах в рамках Зимнего Грушинского фестиваля, которые пройдут в клубе «Звезда».

«Классика и не только»

Днем можно побывать на концерте «Классика и не только». Имена его участников – это символы развития жанра от «шестидесятников» до «восьмидесятников».

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

15 февраля, 15.00.

Цена билетов: 250 – 600 руб.

«Сверим наши песни»

В 18.00 состоится гала-концерт «Сверим наши песни». На сцену выйдут все участники Зимнего Грушинского фестиваля.

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

15 февраля, 18.00.

Цена билетов: 550 – 900 руб.

«Бард и рок на стыке времени»

Поздним вечером на сцену «Звезды» выйдут: Дмитрий Вишнев и Игорь Тальков младший, чтобы сыграть концерт «Бард и рок на стыке времени».

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

15 февраля, 21.00.

Цена билетов: 1000 руб.

ЛЕКЦИИ

Лекция о Бразильском карнавале

Что представляет каждый, когда слышит выражение «Бразильский карнавал»? Это буйство красок, быстрая музыка и танцующие люди!

Узнать больше об истории Бразильского карнавала приглашают всех желающих в Самарскую публичную библиотеку. Как так получилось, что Бразильский карнавал стал таким масштабным и знаменитым событием? Что такое «школа самбы» и почему это не школа? Из каких элементов состоит карнавальное шествие? Как перенять опыт бразильцев и привнести карнавал в свою жизнь? Все это самарцы узнают из новой уникальной лекции Алексея Морозова.

Самарская публичная библиотека, ул. Куйбышева, 95.

15 февраля , 14.00.

Вход свободный.

Лекция «Поехали! От телеги до метро»

Каждый день мы пользуемся общественным транспортом и редко задумываемся, что его история – отдельная и очень насыщенная страница городской жизни. Краевед музея Александр Житков ответит на вопросы: как самарцы передвигались по городу до 1917 года? Кто такие «ваньки», «лихачи» и «ломовики»? Когда с самарских улиц исчезли извозчики? Чем пролетка отличается от коляски и кареты? Как долго в Самаре ждали трамвай и зачем построили метро? Как связаны между собой Великая Отечественная война и самарский троллейбус? Когда на Волге начали курсировать дачные пароходы, и как с годами эволюционировало такси?

Музей Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

15 февраля, 16.00.

Цена билетов: 100 - 150 руб.

Лекция «История искусства: Древний Египет»

В музее им. Алабина будет проходить целый цикл интересных лекций об истории и искусстве. Первая встреча цикла будет посвящена искусству Древнего Египта, охватывающему невероятно длительный период – свыше 4 тысяч лет. На лекции по искусству Древнего Египта посетители увидят самые значимые произведения архитектуры, скульптуры и монументальной графики, разговор пойдет о мифологии, верованиях, пространствах сна и надеждах людей, жизнь которых была тесно связана с долиной Нила. Лекция предназначена для любителей искусства, людей творческих профессий, а также тех, кто только начинает свое знакомство с миром изобразительного искусства. Автор курса лекций – Яна Травкина, искусствовед, сотрудник музея им. П. В. Алабина.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, ул. Ленинская, 142.

16 февраля, 15.00.

Цена билетов: 150 руб.

ВЫСТАВКА

Международная выставка «Глобальное образование»

В выходные 15 февраля 2020 года в Самаре можно успеть сходить на полезную выставку. На которой соберутся представители более 30 зарубежных университетов, школ и языковых центров из 20 стран мира и ведущие российские вузы. Каждый желающий совершенно бесплатно получит персональную консультацию по вопросам образования в России и за рубежом.

Отель «Ренессанс», ул. Ново-Садовая, 162в,

14 февраля - 15 февраля, с 11.00.

Вход свободный.

ТЕАТРЫ

Опера «Кармен»

Сходите в выходные 15-16 февраля 2020 года в Самаре в театр. В оперном будут давать бессмертный шедевр Жоржа Бизе о трагической любви солдата Хосе к испанской цыганке, которая больше ста лет будоражит чувства зрителей.

Музыка оперы, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. С большим мастерством воссоздан национальный колорит и обстановка действия драмы.

Историю роковой любви зрители увидят через воспоминания Хосе, который ожидает казни в камере смертников. Создатели спектакля сумели изысканно соединить на сцене Испанию XIX века с веком XXI.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

15 февраля, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1400 руб.

Спектакль «Я верю» - премьера в театре драмы

В малом зале драмтеатра пройдет премьера моно-спектакля Олега Белова. «Я верю!» - своеобразный монолог-обращение, в котором актер размышляет о роли и феномене веры в профессии артиста и личных испытаниях, где жизнь на сцене и жизнь вне сцены переплетены причудливым образом.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

15 февраля, 19.00.

Цена билетов: 400 руб.

Спектакль «С кем поведешься»

Спектакль, который можно будет посмотреть в выходные 16 февраля 2020 года в Самаре, поставлен по мотивам старинных русских водевилей «Вицмундир» и «Аз» и «ферт». В представлении множество комичных ситуаций, оно пропитано искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века.

Главный герой «Вицмундира» - Осип Разгильдяев, человек очень рассеянный. Однажды в гостях он надел чужой вицмундир, в кармане которого нашел письмо от начальника с приказом срочно явиться. Герой сломя голову бросается в департамент, по ходу дела совершая еще много нелепостей: перепутал собственное жилье с соседским, не подготовил документы, забыл о приглашенном госте…

18-летняя Любочка получает от тетушки наследство с условием выйти замуж за человека, чье имя и фамилия начинаются с букв «аз» и «ферт». К счастью, Люба влюблена в гусара Антона Федотова. К несчастью, отец запрещает выходить замуж за бедного офицера…

Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссер «Ленкома», ученик Марка Захарова Роман Самгин, мастер комедийного жанра. В главных ролях любимые артисты – Мария Аронова и Алексей Маклаков.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

16 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3500 руб.