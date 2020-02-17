Глинтвейн и солнце, день чудесный: как отправиться на зимнюю речную прогулку с комфортом?

Зимний отдых рядом с домом? Легко!

Чем заняться в холодное время года? Лыжи? Коньки? Катание на ватрушке с горки около дома? Надоело. А ведь так хочется сменить однообразные будни на яркий выходной. Где получить новые впечатления? Как отдохнуть так, чтобы у коллег в понедельник от зависти дыхание перехватило? Да еще, чтобы ехать никуда не надо было – времени-то в обрез.

- Завтра ничего не планируй, мы отправляемся на прогулку по Волге, - категорично заявила приятельница.

Я судорожно начала вспоминать, где в каком шкафу лежит толстенный лыжный комбинезон, и куда я засунула страшные, но очень теплые варежки из собачьей шерсти, подаренные любимой бабулей лет пять назад. Еще я с тоской представила, что в этой тяжелой экипировке в свой единственный выходной мне придется пройти несколько километров, утопая в снегу. Или в лужах – это как с погодой повезет, ибо зима нынче непредсказуемая. А человек я совсем неспортивный. Да после такого отдыха мне еще неделю восстанавливаться придется…

- Форма одежды – парадная! Мы будем отдыхать с комфортом, а потом еще и в ресторан сходим, - прервала мои размышления любимая подружка. Верится с трудом. Впрочем, посмотрим.

Покатушки на подушках

Воскресный полдень выдался достаточно теплым и солнечным. Но, поджидая друзей в районе Ульяновского спуска, я невольно порадовалась своей предусмотрительности и недоверчивости – ветерок с Волги дует вполне ощутимый, а я и штаны натянула, и варежки надела. Теперь точно не замерзну! И гадала – куда же мы пойдем? Или поедем? Реальность превзошла все самые смелые ожидания! Наша большая компания отправилась на прогулку на «Хивусе». Что это такое? Это комфортабельное судно на воздушной подушке. До этого дня я была уверена, что эти небольшие надутые лодочки используются лишь для переправы с левого берега Волги на правый – на Проран, в Ширяево, в Рождествено. Прокатиться на нем ради любопытства или развлечения мне даже в голову не приходило. Но, как выяснилось, «Хивус» вполне доступное для отдыха небольшой компанией судно – на борту маленького катера с комфортом может разместиться девять человек. Взревел мотор. От винта! Мы отправляемся в путь.

Три моста – три желания

Наше судно понеслось от Ульяновского спуска до стрелки реки Самары. Мимо со скоростью ветра пролетали Жигулевский пивзавод, Драматический театр, речной вокзал, спящие у причала большие теплоходы, маленькие лодочки и паромы… Зимняя Самара стоит того, чтобы посмотреть на нее со стороны Волги, поверьте. А лучше проверьте. Прогулка на «Хивусе» – идеальна как для сторонников экстремального отдыха, так и для любителей медленных прогулок. Капитан обязательно учтет ваши желания. Мы выбрали первый вариант. Сердце действительно замирает, когда судно крутится вокруг своей оси, или когда сильный ветер буквально несет его по снегу и льду – такое путешествие подарит не только яркие эмоции и эстетическое наслаждение, но и настоящий драйв. По пути на стрелку мы проезжали (проносились? проходили? проплывали?) под тремя мостами – старым мостом на улице Главной, новым, недавно открытым Фрунзенским мостом и большим железнодорожным путепроводом – по нему в этот момент шел состав. И тут мы вспомнили о старой традиции – проплывая под мостом, надо хлопнуть в ладоши и загадать желание. Оно обязательно сбудется. А я помечтала еще об одной такой прогулке – на этот раз с семьей. Может быть, мы отправимся в «кругосветку» вокруг Волжских островов, например, Поджабного?

Настоящий пикник

Прогулка получилась настолько стремительной и экстремальной, что мы решили ненадолго остановиться. Во время стоянки на стрелке реки Самара наш капитан Вячеслав Козлов угостил нас горячим глинтвейном, мастерски приготовленным барменом известного ресторана «Белуга». Впрочем, мы не замерзли (на борту очень тепло и уютно, так что зря я одевалась как на Северный полюс), а от ароматного напитка просто не смогли отказаться – уж очень он вкусный. Кстати, если пассажиры захотят, можно устроить настоящий зимний пикник с блюдами из ресторана. Фирменный стиль «Белуги» - это свежая речная рыба, приготовленная множеством способов. Но на прогулку можно взять и мясо, и роллы – все, чего душа пожелает. Поскольку мы об этом не подумали, мы, надышавшись зимним волжским воздухом, с удовольствием пообедали в ресторане после прогулки.

Безопасность прежде всего

Когда мы слышим выражение «экстремальный отдых», то невольно задумываемся, насколько он безопасен?

- Судно на воздушной подушке – один из самых безопасных видов транспорта, - уверяет Вячеслав Козлов. А он-то знает наверняка: более 40 лет он ходит не только по Волге, но и по морям и океанам. «Хивусы» водит уже 11 зим. – Это судно одинаково быстро может двигаться по суше, льду и воде, не боится промоин, прорубей, трещин и грязи. В общем, оптимальное транспортное средство для таких зим, как в этом году – с торосами и промоинами.

Чтобы прогулки были комфортными и максимально безопасными, трассы разведываются и прокладываются заранее. Путь обозначается вешками. Пассажиры могут быть спокойны – никаких неприятных сюрпризов не будет. Впрочем, на всякий случай на борту имеется аптечка, спасательные круги и жилеты.

- За 11 лет, правда, они нам ни разу не пригодились, - смеется капитан. – Люди всегда в восторге, особенно гости Самары. Такое развлечение есть далеко не во всех городах, а у нас, пожалуйста, доступно каждому в любой день, пока стоит лед. До самого апреля. Приходите!

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Ульяновский спуск

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