2020-02-18T13:56:16+03:00
Происшествия

«Ударил утюгом, чтобы успокоилась»: мужчина рассказал, как убил трехмесячную дочь и выбросил пакет с ее телом

В ближайшее время в Самарском районном суде рассмотрят вопрос об аресте отца ребенка, по матери решение пока не принято [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
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Отец девочки показал, как расправился с ребенкомОтец девочки показал, как расправился с ребенкомФото: принтскрин видео.
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«Я ее баюкал»

Правоохранители разбираются с жестоким убийством младенца в городе Октябрьске. Труп трехмесячной девочки находился в пакете, который оперативники 15 февраля обнаружили в снегу в овраге недалеко от ее дома. Как установили эксперты, гибель малышки была криминальной.

— Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть ребенка наступила из-за травмы головы. Допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки объяснил, как все случилось, — рассказали «КП-Самара» в СУ СК России по региону.

Как оказалось, несчастного грудничка лишили жизни в ночь с 7 на 8 февраля. Папа девочки, будучи пьяным, укачивал дочку, хотел, чтобы она уснула.

— Я ее баюкал, и она выпала у меня из рук. Я ее взял, еще раза три-четыре прошел туда-сюда, она не успокаивалась. Я взял утюг и один раз несильно ударил ее в темечко, — объяснил подозреваемый на следственном эксперименте.

Действия матери и органов опеки оценят отдельно

В какой-то момент девочка выпала у него из рук и ударилась. Он поднял ее и еще несколько раз прошелся с ней по комнате.

Наталья — мать девочки — в это время находилась в другой комнате, готовила для дочери еду. Скорую никто не вызвал. Утром мама обнаружила, что ребенок мертв. Пара решила никому об этом не рассказывать. Отец положил тело погибшей в пакет и вынес его на улицу — выбросил на несанкционированную свалку, находящуюся метрах в ста от их жилища.

Мужчина рассказал, как убил свою трехмесячную дочку в Самарской области.

Следователи собираются отправить предполагаемого убийцу грудного ребенка за решетку. Завтра в Самарском районном суде будет решаться вопрос по поводу его ареста — пока на два месяца. По Наталье решение еще не принято.

— В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям матери, а также должностным лицам профильных служб, которые должны были осуществлять контроль за семьей, — отметили в СК.

Страшный двор

Как уже писала samara.kp.ru, у мамы жертвы 7 лет назад уже отобрали троих детей. Случилось это в то же самое время, когда в Октябрьске 18-летняя девушка, жившая по соседству с нынешними горе-родителями, зарезала двухлетнего сына. Тогда специальная комиссия приехала выяснять на месте, что происходило в семье убийцы, и увидела полураздетых и чумазых дочерей и сына Натальи. Сразу стало понятно, что за ними никто не следит.

3 с небольшим месяца назад по странным причинам лишенной родительских прав женщине и ее сожителю-выпивохе оставили новорожденную. К сожалению, до добра это не довело. 15 числа Наталья рассказала своему дяде, что ее дочка мертва, а тот уже донес информацию до силовиков.

Сейчас расследование жестокого преступления продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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