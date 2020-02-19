2020-02-19T16:46:12+03:00
Общество

«Мою солнечную девочку убили врачи»: самарчанку лечили от гриппа, пока она умирала от экзотической малярии

Врачи смогли определить, что это была малярия, а не ОРВИ, только за пару часов до смерти девушки
Александра БУДАЕВА
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В январе Ирина отдыхала на Гоа со своей сестройВ январе Ирина отдыхала на Гоа со своей сестройФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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ОРВИ, панкреатит, инсульт, инфаркт, менингит, гепатит – какие только диагнозы не ставили самарские врачи вместо того, чтобы просто взять анализы на малярию у пациентки, которая недавно вернулась из Индии. Сделали это, только когда консилиум врачей обратился к главному инфекционисту Самарской области. Правильный диагноз Ирине Мокеевой поставили всего за пару часов до смерти. Но оказалось слишком поздно.

ВОТ ВАМ БОЛЬНИЧНЫЙ, ПЕЙТЕ «АРБИДОЛ»

Ирина Мокеева на Гоа ездила в январе 2017 года с сестрой и ее детьми. Яркие фотографии, море положительных эмоций – домой вернулись счастливые. Через несколько дней у нее поднялась температура – 38,5, аспирином сбить не получалось. Никто из родственников не заболел, и девушка списала все на обычную акклиматизацию.

6 февраля пришлось идти в больницу, потому что лучше не становилось. Врачи выписали ей то ли «Арбидол», то ли «Кагоцел» и отправили на больничный с диагнозом ОРВИ. 8 февраля врачи другой больницы этот диагноз подтвердили, хотя к тому моменту к температуре прибавились боли в животе, но тактика лечения не изменилась.

Еще через несколько дней родственникам пришлось вызывать девушке скорую помощь, в 5-ю медсанчасть ее забрали с предварительным диагнозом «панкреатит».

Девушке ставили разные диагнозы: ОРВИ, панкреатит, инсульт, инфаркт, менингит, гепатит, ни один из них не подтвердился Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушке ставили разные диагнозы: ОРВИ, панкреатит, инсульт, инфаркт, менингит, гепатит, ни один из них не подтвердилсяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Диагноз снова не подтвердился, ее отправили в больницу имени Семашко, на тот момент она была в коме. Там коматозному больному провели множество исследований, даже пункцию спинного мозга брали, но не анализ крови на малярию, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» юрист компании «AKHINYAN GROUP» Роман Погосян. – Его взяли только 11 числа, 12 февраля поставили диагноз «малярия», а через несколько часов девушка умерла. Интересно, что в суд медики попытались представить направление на этот анализ крови, который пациентка якобы проигнорировала, но было очевидно, что оно выписано задним числом и неверно оформлено.

18 февраля 2017 года Ирине Мокеевой должно было исполниться 26 лет. Каждый год ее мама, которая в соцсетях ведет страничку дочери, поздравляет ее и пишет, как ей не хватает солнечной Иришки.

ДЕЛА НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

После смерти Ирины Мокеевой восстановлением справедливости занялась ее сводная сестра Виктория – мать была убита горем, ей было не до этого. Виктория написала заявление в Следственный комитет. Многочисленные проверки нарушения выявили, но уголовное дело возбуждать не стали.

– Все дело в том, что комиссия из самарских врачей, которая проводила экспертизу в рамках проверки Следственного комитета, решила, что каких-либо существенных дефектов оказания медицинской помощи нет, – объясняет Роман Погосян. – А те недостатки, что были выявлены, в том числе несвоевременное включение малярии в список предполагаемых диагнозов, непроведение анализов на малярию и несвоевременная госпитализация, – все это, по мнению экспертов, в причинной связи со смертью Мокеевой не состоит.

За врачебную ошибку родственникам присудили 250 тысяч рублей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

За врачебную ошибку родственникам присудили 250 тысяч рублейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родственники подали в суд, чтобы взыскать с медиков хотя бы компенсацию морального вреда. Кировский районный суд назначил еще одну экспертизу, на сей раз в Казани.

– Эта экспертиза подтвердила, что мы и так предполагали: врачи просто потеряли время, пока лечили ее от ОРВИ. После инкубационного периода инфекция развивается очень быстро, у Мокеевой было не более 5 дней, после этого процесс был уже необратим, - рассказал Роман Погосян. – Вылечить ее можно было в тот момент, когда она обратилась в городскую поликлинику № 4. На тот момент было известно, что она вернулась из Гоа, где неблагоприятная ситуация по малярии, у нее в течение 4 дней держится температура, болит живот. Но врачи все списали на переохлаждение и экзотическую пищу.

«НЕПОЛНОРОДНАЯ» СЕСТРА

Кировский районный суд гражданский иск родственников удовлетворил, но вместо 2,6 млн рублей, которые родственники просили взыскать с 5 больниц и клиник, которые «лечили» Ирину Мокееву, взыскал… 250 тысяч рублей, причем только с поликлиники № 4. Это решение уже признано законным и обоснованным в двух инстанциях.

В своих решениях, если перевести их на русский язык, суды пишут: Виктория – «неполнородная сестра» Ирины Мокеевой, в больницу она ее не сопровождала, скорую помощь ей не вызывала. И хотя проживала с ней вместе и занималась похоронами, в суд лично ни разу не явилась, а потому «с учетом принципа разумности и справедливости» суд считает, что 250 тысяч рублей для нее будет достаточно.

Роман Погосян сообщил, что готовится подать жалобу в Шестой кассационный суд – он надеется, что вышестоящий суд разберется в деле более подробно и восстановит хоть какую-то справедливость для родственников Ирины.

18 февраля 2017 года Ирине Мокеевой должно было исполниться 26 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

18 февраля 2017 года Ирине Мокеевой должно было исполниться 26 летФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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