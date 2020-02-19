2020-02-19T17:42:41+03:00
Общество

Голуби пакуют чемоданы: власти дадут пенсионеру из Самары новое место для голубятни

Сам Иван Никульшин рад, что его питомцам не угрожает уничтожение, но переживает, как бы настроение администрации не изменилось
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Голубятня - любимое место у многих жителей двораГолубятня - любимое место у многих жителей двораФото: Ольга НОВИКОВА
Изменить размер текста:

Резонансная история со сносом последней голубятни Приволжского микрорайона, кажется, все же может получить счастливое разрешение. 19 февраля замглавы администрации Промышленного района Игорь Летичевский вместе с сотрудниками муниципального земельного контроля приехал во двор на ул. Бубнова, 10, чтобы разобраться - законно ли поставил здесь два сарайчика для голубей пенсионер Иван Никульшин. На месте чиновников встречала целая толпа взбудораженных местных жителей.

- Не дадим снести голубятню, мы все за голубей горой, дети так любят за ними наблюдать! Скажите, кому птицы помешали? – наперебой накинулись они с вопросами на сотрудников администрации.

Чиновники из администрации Промышленного района приехали проверить, есть ли у голубятни законные основания Фото: Ольга НОВИКОВА

Чиновники из администрации Промышленного района приехали проверить, есть ли у голубятни законные основанияФото: Ольга НОВИКОВА

«Это самовольная постройка. Убирайте!»

Сотрудник муниципального земельного контроля Сафат Рахматов объяснил – с проверкой они приехали из-за поступившей жалобы.

- Нам поступило обращение от «Самарских коммунальных систем» о незаконных неплановых строениях в охранной зоне их инженерных сетей. Также поступило обращение от сотрудников полиции о том, что голубятни стоят на участке без правоустанавливающих документов, - рассказал Сафат Рахматов. – Мы сейчас удостоверились, что никаких документов на участок у Ивана Никульшина действительно нет, что это временная самовольная постройка, и составили об этом акт.

Наблюдать за голубями любят и взрослые, и дети Фото: Ольга НОВИКОВА

Наблюдать за голубями любят и взрослые, и детиФото: Ольга НОВИКОВА

Чиновник заявил – теперь Ивану Никульшину нужно или самостоятельно убрать голубятню со спорного участка, или оформить землю там, где нет охранных зон коммуникаций, и перенести голубятню туда.

Ямы – засыпать, птиц - перевезти

В ответ Иван Николаевич только руками развел – участок он пытается узаконить уже десять лет подряд, но все безуспешно. Однако Игорь Летичевский заверил – власти заинтересованы найти компромиссное решение. Тем более, что история получила широкую огласку.

- Наша цель – решить вопрос положительно. Учитывая количество подписей под обращением от жителей с просьбой оставить голубятню, будем думать, как и все нормы учесть, и голубей сохранить, - отметил он.

Внутри голубятни всегда чисто и убрано Фото: Ольга НОВИКОВА

Внутри голубятни всегда чисто и убраноФото: Ольга НОВИКОВА

И такое решение было найдено. Иван Никульшин согласился передвинуть голубятню на три десятка метров. Правда, сейчас сделать это невозможно – на новом участке неровный рельеф с ямами. Но чиновники пообещали этот вопрос решить.

- К апрелю силами администрации спланируем территорию, оформим документы, а когда сойдет снег - выровняем площадку, - пообещал Игорь Летичевский. – И можно будет переезжать.

Замглавы администрации пообещал – до этого времени голубятню никто сносить не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Без них моя жизнь потеряет смысл»: в Самаре хотят снести голубятню, которую любит весь двор

«Комсомолка» выясняла, почему вдруг одна из последних в городе голубятен стала местом нон грата (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Будет бизнес, будет и социалка. А условия для этого у нас есть»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил почему в регионах не будут такие же зарплаты, как в Москве, какие льготы регион предлагает предпринимателям и почему ради инвесторов пришлось ужать социалку
«Круглые щеки и лишние кило на талии»: эвакуированную из Ухани в Тюмень сибирячку отпустили домой
Двухнедельный карантин в санатории «Градостроитель» закончился 19 февраля, коронавирус никто не подхватил. Домой россияне возвращаются с пакетами гостинцев – орехами и маринованными огурцами [фото, видео]
Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей
Житель Владимира в ипотечной четырехкомнатной квартире живет с тремя "женами", еще две - сбежали. Вот история одной из них: после побега женщина осталась и без нормального жилья, и без материнского капитала
Снимайте не про котиков, а про стариков, которые забирают бездомных животных
Президент Союза кинологический организаций России Владимир Уражевский представил «КП» свой взгялд на то, какие сюжеты и фильмы должны появляться в прайм-тайм на российском телевидении
Новости 24
Ставь подпись: Самаре хотят присвоить звание "Город трудовой доблести"
Не надо ничего скрывать! Ресурсников в Самаре попросили писать на квитанциях, где платить за их услуги без комиссии
Большая вписка: жительница Самарской области зарегистрировала в доме 29 человек
Россельхозбанк выступил партнером Дня российской науки в сызранском филиале СГЭУ
В Самаре арестовали мужчину, убившего трехмесячную дочь утюгом и выбросившего ее тело на свалку
«Тойота» с сюрпризом: из тайников внутри иномарки изъяли 20 кг героина
В Самарской области планируют отменить транспортный налог для автомобилей на газе
Благотворительная акция ВТБ «Мир без слез» в этом году пройдет в Тольятти
Бизнесмен из Самарской области не заплатил налогов на 10 млн рублей
В Самаре создадут приложение для привязки транспортной карты к телефону с NFC
Самарская область может стать одним из ведущих российский центров медицинского туризма
В Самарской области хотят построить новую ж/д станцию для скоростной электрички
Соцсети: Стало известно, как поедут поезда из Самары в Крым с апреля 2020 года
В расположение «Крыльев Советов» прибыл футболист из Ирака
Стало известно, в каком состоянии находится газон на «Самара Арене» после зимы
Полиция Самары завела уголовное дело из-за издевательств над котом
Проект по возвращению трамвайных путей на Хлебную площадь в Самаре почти готов
В Сызрани умер Иван Мазурик
Смял лобовое стекло: в Тольятти 16-летний подросток отправился в больницу после «встречи» с ВАЗом
В Самаре бомж на санках и с кувалдой воровал крышки люков
«Отмазали» пьяного водителя: сотрудники ДПС Тольятти предстанут перед судом
Самарцам покажут в филармонии искрометную комедию «Это беспощадное искусство»
Украл последние деньги: в Чапаевске мужчина лишил старушку пенсии
В Самаре на фасадах трех домов разместят мемориальные доски в память о героях-фронтовиках
СВГК уже начала подготовку к отопительному сезону 2020-2021
«Battery Innovation 2020» - аккумулятор лучших идей отрасли