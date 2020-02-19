Голуби пакуют чемоданы: власти дадут пенсионеру из Самары новое место для голубятни
Резонансная история со сносом последней голубятни Приволжского микрорайона, кажется, все же может получить счастливое разрешение. 19 февраля замглавы администрации Промышленного района Игорь Летичевский вместе с сотрудниками муниципального земельного контроля приехал во двор на ул. Бубнова, 10, чтобы разобраться - законно ли поставил здесь два сарайчика для голубей пенсионер Иван Никульшин. На месте чиновников встречала целая толпа взбудораженных местных жителей.
- Не дадим снести голубятню, мы все за голубей горой, дети так любят за ними наблюдать! Скажите, кому птицы помешали? – наперебой накинулись они с вопросами на сотрудников администрации.
Чиновники из администрации Промышленного района приехали проверить, есть ли у голубятни законные основанияФото: Ольга НОВИКОВА
«Это самовольная постройка. Убирайте!»
Сотрудник муниципального земельного контроля Сафат Рахматов объяснил – с проверкой они приехали из-за поступившей жалобы.
- Нам поступило обращение от «Самарских коммунальных систем» о незаконных неплановых строениях в охранной зоне их инженерных сетей. Также поступило обращение от сотрудников полиции о том, что голубятни стоят на участке без правоустанавливающих документов, - рассказал Сафат Рахматов. – Мы сейчас удостоверились, что никаких документов на участок у Ивана Никульшина действительно нет, что это временная самовольная постройка, и составили об этом акт.
Наблюдать за голубями любят и взрослые, и детиФото: Ольга НОВИКОВА
Чиновник заявил – теперь Ивану Никульшину нужно или самостоятельно убрать голубятню со спорного участка, или оформить землю там, где нет охранных зон коммуникаций, и перенести голубятню туда.
Ямы – засыпать, птиц - перевезти
В ответ Иван Николаевич только руками развел – участок он пытается узаконить уже десять лет подряд, но все безуспешно. Однако Игорь Летичевский заверил – власти заинтересованы найти компромиссное решение. Тем более, что история получила широкую огласку.
- Наша цель – решить вопрос положительно. Учитывая количество подписей под обращением от жителей с просьбой оставить голубятню, будем думать, как и все нормы учесть, и голубей сохранить, - отметил он.
Внутри голубятни всегда чисто и убраноФото: Ольга НОВИКОВА
И такое решение было найдено. Иван Никульшин согласился передвинуть голубятню на три десятка метров. Правда, сейчас сделать это невозможно – на новом участке неровный рельеф с ямами. Но чиновники пообещали этот вопрос решить.
- К апрелю силами администрации спланируем территорию, оформим документы, а когда сойдет снег - выровняем площадку, - пообещал Игорь Летичевский. – И можно будет переезжать.
Замглавы администрации пообещал – до этого времени голубятню никто сносить не будет.
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ИСТОЧНИК KP.RU