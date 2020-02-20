"Я ничего хорошего от нее не видел": отсидевшая пять лет за наркотики мать пытается через суд вернуть сына, который предпочел приемную семью

14-летний Рома сосредоточенно смотрит перед собой, мысленно повторяя речь, которую накануне тщательно готовил весь день – написал на компьютере, а потом и вовсе заучил практически наизусть. У мальчишки непростой день: в большом официальном здании суда будут решать его судьбу. Школьник приехал сюда из Борского вместе с приемной мамой. Родная мать ждала его в коридоре, но мальчик с ней даже не поздоровался – просто прошел мимо и отвернулся. Рома не хочет возвращаться домой. Не хочет так сильно, что даже написал письмо на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. И попросил оставить его в приемной семье – когда его родную мать и отчима пять лет назад отправили в колонию за хранение наркотиков, именно в приемной семье он нашел любовь, заботу, двух названных братьев и множество друзей.

Вернувшись из заключения, родная мать заявила, что хочет вернуть ребенка себе. Правда, за несколько месяцев, прошедших с момента освобождения, так ни разу и не приехала к сыну, только время от времени писала и звонила. Разыскивать ее пришлось органам опеки. Сейчас женщина уверяет, что раскаялась и со слезами просит у сына прощения. Но мальчик не хочет ее видеть.

«Готов бороться до конца»

В опеке ситуация вызвала удивление: дети чаще всего хотят вернуться домой, даже к самым непутевым родителям. Но Рома четко стоит на своем. Решить ситуацию миром не получилось, и в результате дело дошло до суда. Опека Борского района с помощью юристов ОНФ подала иск о лишении родной матери родительских прав. А вот опека Кировского района Самары, напротив, вызвалась защищать интересы биологической матери.

В день предварительного заседания к сыну в коридоре суда женщина так и не подошла. Рома это, конечно, сразу заметил. Мальчик уже заметно устал от всей этой истории и постоянного напряжения.

- Ей дали три недели на примирение со мной, но за это время она ни разу не приехала, только пару раз позвонила. Собиралась забрать меня на весенние каникулы, но я отказался. Поскорее бы вся эта история закончилась, - рассказал Рома журналисту «КП-Самара».

Мамой он упорно называет приемную мать Светлану Коновалову, а биологическую родительницу именует не иначе как «она». Рома написал сразу два заявления в районный отдел опеки – о согласия проживать в приемной семье и о своем нежелании возвращаться к родной матери.

- Я ничего хорошего там не видел. Они дрались, за мной никто не следил, я был предоставлен самому себе. Специально для суда долго речь готовил, - признается он. - Готов бороться до конца – хочу остаться в Борском, в новой семье. Братья за меня переживают, хотели с нами поехать, но я сказал – не пропускайте уроки, идите в школу…

Названные братья Ромы Сережа и Руслан тоже переживают за исход делаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Не мешайте мне налаживать отношения с ребенком»

У биологической матери мальчика, Татьяны, совсем другая правда. Посеревшее лицо, остановившийся после бессонной ночи взгляд. Юристы говорят, что у нее есть шансы избежать лишения родительских прав, но вот вернуть любовь сына они не помогут. На предварительном заседании Татьяна искренне плачет и признает свою вину – дескать, была неправа, оступилась, но теперь одумалась, нашла работу, разошлась с сожителем и хочу снова наладить отношения с сыном.

- Я против лишения родительских прав, я хочу наладить отношения с ребенком, хочу, чтобы мне не мешали, - прокомментировала она «Комсомольской правде - Самара». - Я считаю, что на ребенка оказывают психологическое давление. Но я понимаю, что меня пять лет не было, что на налаживание отношений понадобится ни день, ни месяц и может быть не год. Тем более что характер у него мой, упрямый.

Сейчас Татьяна не возражает, чтобы мальчик продолжал жить в Борском, и написала согласие на добровольную опеку.

- Я согласна не травмировать психику ребенка, иду на уступки, но помогите мне наладить отношения с моим ребенком! – просила она.

Рома заявил, что не хочет уезжать из приемной семьи, но родная мать считает, что на ребенка оказывают психологическое давлениеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Он просто обиделся?»

Вызвав Рому, судья показала ему фото из газеты, где он вместе со Светланой Коноваловой и названными братьями, спросив – кто здесь изображен?

- Это моя мама, братья Сережа и Руслан, на стене наше генеалогическое древо, - четко отвечал мальчик.

Судья с прокурором попытались было переубедить Рому, уговаривая его смягчиться:

- Твоя биологическая мама перед тобой, конечно, виновата. Она не против, чтобы ты жил в приемной семье, насильно она тебя оттуда забирать не будет. Но она просит дать ей шанс снова завоевать твою любовь.

Но мальчик остался непреклонен.

- Я не хочу с ней говорить, это не обида, а осознанная позиция, - заявил он. – Она мне все время врала.

Тем не менее, взрослые решили, что за словами Ромы скрывается именно обида, а значит, у биологической матери есть шанс вернуть себе сына.

- Считаю, что лишать родительских прав пока преждевременно, - заявила прокурор. - Мальчик мать любит, но очень на нее обижен. У него упрямый характер, плюс сложный переходный возраст. Вам надо общаться без посторонних. Падайте перед ним на колени, рыдайте, просите прощения - и он расплачется в ответ.

Следующее заседание суда состоится через месяц.

Приемная мать Ромы Светлана Коновалова надеется, что на нем в ситуации разберутся более подробно.

- Пока ни меня, ни нашего юриста ни о чем не спрашивали, психолог передала свое заключение, но его еще не успели изучить, - отметила она. - Я совершенно не против общения Ромы с биологической матерью. Но хотелось бы, чтобы суд в первую очередь принял во внимание все-таки его мнение и его интересы.

КОМПЕТЕНТНО

Ольга Белова, старший партнёр Адвокатского бюро "Мирзоян, Селиванова и партнёры"

- В 14 лет ребёнок уже достаточно осознанно может принять решение, с кем из родителей он останется в случае развода. Однако не стоит завышать свои ожидания в отношении обоснованности его мнения, ведь он все ещё ребёнок, на которого влияет множество факторов. Сейчас им может двигать обида, непонимание и недопонимание происходящего, мнение новой семьи. Задача суда и государства - не встать на чью-то сторону, а тщательно и объективно разобраться в том, что будет лучше для ребёнка. И, конечно, приоритетом остаётся защита семьи.

Мать может получить шанс воспитывать ребёнка в случае, если докажет, что в состоянии заботиться о нем, обеспечить ему лучшие бытовые условия, надлежащий уход и защиту. Здесь нужно понимать, воспитание детей - это не право, а обязанность родителя. Эту деятельность нельзя поставить на паузу, объявить перерыв или взять отпуск. Однако сам факт осуждения и нахождения в местах лишения свободы не будет являться бесспорным доказательством несостоятельности матери как родителя.

Более того, существует большой процент вероятности, что обстоятельство нахождения в тюрьме будет принято как объективная причина отсутствия матери в жизни и воспитании ребёнка. Тот факт, что она не побежала забирать сына после освобождения, легко объяснить необходимостью сначала наладить быт, а так же противодействием приёмных родителей, не желающих расставаться с ребёнком, к которому привязались за 5 лет. Все точки над "й" расставит заключение эксперта, которое обязательно будет дано в судебном заседании, которое выявит степень привязанности ребёнка к новым родителям и к матери, наличие или отсутствие влияния на позицию ребёнка с чьей-либо стороны.

Имея определённый опыт в данной сфере, я могу с уверенностью сообщить, что шансы матери на возвращение ребёнка достаточно высоки, а в данной ситуации все не так просто. Легко навесить ярлыки и рассудить, что мать-уголовница не в состоянии заботиться о сыне. Но уголовное прошлое не свидетельствует о качествах человека как родителя. Как основание для лишения родительских прав данное обстоятельство принято не будет.

А что вы думаете об этой ситуации?

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