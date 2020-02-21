2020-02-21T16:41:09+03:00
Происшествия

«Они хотели отдохнуть, а я изображал проститутку»: цыган-пародист из Тольятти по телефону разводил мужчин на деньги

Последней жертвой 20-летнего парня стал житель Кирова, с ним он общался, представляясь жрицей любви и ее сутенером [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый с улыбкой рассказывает о своей афереПодозреваемый с улыбкой рассказывает о своей афереФото: принтскрин видео.
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«Она обещала приехать»

Талант нужно использовать по назначению, но некоторые не могут устоять перед соблазном и применяют его в сугубо личных, корыстных целях. Так, 20-летний цыган по имени Саит из Тольятти так хорошо умеет пародировать женский голос, что решил на этом подзаработать. Как сообщили «КП-Самара» правоохранители, он зарегистрировал «фейковую» анкету на сайте жриц любви и под видом путаны разводил доверчивых людей на деньги.

Удивительно, но нашлись те, кто клюнул на, казалось бы, такую нелепую аферу. В полицию Кирова в середине января пришел Иван Петров (личные данные изменены) и поведал историю своей несчастной и неудавшейся любви.

— Я хотел познакомиться с девушкой, зашел на специализированный сайт через приложение и выбрал понравившуюся, — рассказал пострадавший. — Договорились по телефону о встрече. Она обещала приехать, но при условии, что переведу ей на банковскую карту деньги.

Щекотливая ситуация

Таинственная незнакомка получила пару тысяч на указанный ею счет и не приехала. Мужчина не опускал руки и еще раз созвонился с девочкой по вызову.

— Поступило предложение от нее, что нужно доплатить. Сказала, тогда приеду, — продолжает Иван. — Доплатил, не приехала.

Вскоре на Петрова вышел другой человек. Он представился работодателем ночной бабочки и уже мужским голосом объяснил, что перевод не прошел, нужно еще денег.

— Под разными предлогами в общей сложности я перевел 12 тысяч рублей. Последний раз вышли на связь, заявили, что можем вернуть деньги, но при условии, что нужно перевести еще 1200 рублей. Перевел, ничего не последовало, телефон отключили, — сетует Петров.

Житель Кирова рассказал, как его обманула "путана" из Тольятти.

Только тогда доверчивый кировчанин понял, что его обманули. Несмотря на щекотливость ситуации, он обратился к полицейским. Те обещали ему помочь, проверили страницу «девушки», ее телефон и вышли на подозреваемого. Следы привели в Тольятти.

Допрос с улыбкой

— По факту случившегося было возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество». Выехав в служебную командировку кировские полицейские совместно с тольяттинскими задержали подозреваемого. В настоящий момент для проведения следственных действий он доставлен в Киров, — рассказал заместитель начальника Следственного управления местного УМВД Иван Лазарев.

Подозреваемый во всем сознался. На допросе он даже не скрывал улыбку.

Тольяттинец рассказал, как изображал проститутку и обманывал людей.

— Я по телефону разговаривал с людьми. По женскому голосу их развел на 500, на 1000 рублей. Девушкой представлялся. Люди отдохнуть хотели, а я от имени проститутки с ними разговаривал, — поделился Саит. — Точно не скажу, но месяца 2-3 этим занимаюсь. Раскаиваюсь, вину сознаю.

В ближайшее время молодому человеку свои способности пародиста придется показывать за решеткой. Его отправили в СИЗО до 28 марта. Расследование продолжается. Силовики ищут других жертв парня. Все, кто пострадал от его действий, могут обращаться на kpsamara@phkp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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