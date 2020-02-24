2020-02-24T17:49:05+03:00
Спорт

Круче чем в НХЛ: юные хоккеисты в Тольятти устроили ледовое побоище после матча

«Лада» разгромила «Волгарь» со счетом 5:2, мальчишки не смогли сдержать эмоций [видео]
Александра БУДАЕВА
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23 февраля в Тольятти отметили массовой дракой23 февраля в Тольятти отметили массовой дракойФото: принтскрин видео.
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Клюшки валяются забытые на льду. Пять хоккеистов сцепились между собой. Вот двое упали, один колотит другого руками в перчатках по голове. Чуть дальше - трое напали на одного, повалили его на лед и колошматят руками и ногами.

23 февраля в Тольятти отметили своеобразно: хоккейный турнир между подростковыми командами завершился массовой дракой. Видео «ледового побоища» уже широко разошлось по соцсетям.

СРАЖАЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ

ЧП произошло во время матча между двумя тольяттинскими хоккейными командами: «Ладой» и «Волгарем». На льду были подростки в возрасте 10 и 11 лет, они сражались за кубок Федерации ПФО.

Очевидцы пишут, что вся игра проходила достаточно жестко: мол, одна команда чаще молотила клюшкой по соперникам, чем по шайбе. Но такой концовки никто не ожидал.

В соревнованиях на кубок Федерации ПФО участвовало много команд, в том числе из Оренбурга и Нефтекамска. Сражение между местными «Ладой» и «Волгарем» организаторы игр оставили напоследок - и не прогадали, бой получился жаркий.

У «Лады-2009», так называется состав команды, который 23 февраля вышел на лед, игры пока проходят довольно успешно, так что шансы на победу были весьма велики. Так и вышло: «Лада» разгромила «Волгарь» со счетом 5:2.

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

Кто стал зачинщиком драки, пока доподлинно не известно. По видео видно, что взрослые не спешат разнимать разбушевавшихся мальчишек.

- А что такого? Это же хоккей, тут всегда дрались, - обсуждают сейчас в соцсетях видеозапись. Видимо, взрослые на льду рассуждали примерно также.

Люди, которые собственными глазами видели «бой», говорят, что все началось с плевка - якобы кто-то из проигравших так и не смог достойно принять свое поражение. «Волгарь» также обвиняют в неспортивном поведении:

- Товарищи, счет 5:2 в пользу «Лады», мальчишки из этой команды - джентльмены. Это «Волгарь» всю игру провоцировал ребят, кидался на них, а не на шайбу, - пишет в соцсетях Татьяна М.

Как бы то ни было, официальных комментариев от представителей команд и тренерского состава на данный момент нет. Насколько серьезно пострадали в драке юные игроки, пока тоже не известно.

Юношеский хоккейный турнир в Тольятти завершился грандиозной дракой.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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